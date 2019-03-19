Karşıyaka'da hukuk savaşı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () -

AĞIR borç yüküyle takım sporlarında 3 branşta mücadele ederek ayakta kalmaya çalışan İzmir'in 106 yıllık temsilcisi Karşıyaka'da yönetim ile kulübü mahkemeye veren önceki Başkan Mutlu Altuğ arasında hukuk savaşı başladı. Yeşil-kırmızılı yönetimin dönemindeki usulsüzlük iddiaları ve kulüp kasasına, kayıtlarına girmeyen reklam gelirleriyle ilgili hakkında Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu Altuğ, karşı hamle yaptı. Başkanlıktan ayrıldığı 20 Ocak 2018'deki kongrenin iptal edilerek yönetime kayyum atanmasıyla ilgili geçen yıl Karşıyaka 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açan Altuğ, mahkemenin kongre tutanaklarına el koyduğunu açıkladı.

Daha önce aynı mahkeme tarafından 20 Ocak 2018'deki kongreyle ilgili yürütmeyi durdurma talebi reddedilen Mutlu Altuğ'un avukatı Hüseyin Ercüment Değer, son kongredeki tüm kararların iptal edilmesi gerektiğini savundu. Değer, "Turgay Büyükkarcı yönetiminin bugüne kadar yaptığı tüm işlemler yok hükmündedir. Mahkemeden iptal kararının çıkmasının ardından olağanüstü genel kuruldan önceki duruma dönülecek ve Mutlu Altuğ yeniden başkan olacaktır" açıklamasını yaptı.

Karşıyaka yönetimi ise Altuğ ve avukatının beyanlarının tamamen gerçek dışı olduğunu açıkladı. Davanın devam ettiğini açıklayan yönetim, Altuğ cephesinin iddialarıyla ilgili, "İlgili delil ve belgeler doğal olarak bilirkişi incelemesine esas olmak üzere mahkemeye ibraz edilmiştir" dedi.

Yönetimin açıklamasında, "Mahkemenin el koyduğuna ilişkin bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Mahkemenin böyle bir ara kararı söz konusu olmadığı gibi bilirkişi raporu da kulüp lehine verilmiş ve iddiaların aksine usulsüz işlem bulunmadığı, kayıt ve harcamaların uygun olduğuna yöneliktir. Anılan belgeler dava safahatı içerisinde birden fazla kez mahkemeye ibraz edilmiş ve geri alınmıştır. Kaldı ki tedbir talepleri önce sayın mahkemece, daha sonra da Bölge İstinaf Mahkemesi'nce reddedilip kesinleşmiştir. Ayrıca yargılama henüz devam etmekte olduğundan bu konuda beyanda bulunmaları adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçunu oluşturmaktadır. Bu nedenle kendileri aleyhine ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacaktır" açıklamasını yaptı.

BÜYÜKKARCI: "KASITLI GİRİŞİM"

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, eski Başkan Mutlu Altuğ'un 20 Ocak 2018'deki son kongrenin iptaliyle ilgili açtığı dava konusunda iddialarının kasıtlı olduğunu söyledi.

Büyükkarcı, "Futbol takımı Play-Off yarışında, basketbol takımı Avrupa'da ilk 8'e kalmışken, voleybolda Yaşar Üniversitesi'yle sponsorluk anlaşması yapılıp, yönetimimiz tarafından futbolda puan silme, küme düşürme cezalarının önüne geçilmişken camainın moralinin düzeldiği bu dönemde kulübü yıpratmaya yönelik bu asılsız iddiaların amacının ne olduğu ortadadır. Kendisi bizim gündemimiz değildir. Yönetim kurulu olarak biz sonuçlanmış davalar üzerinden konuşmayı yeğleriz. Dedikodularla vakit ve enerji kaybetmeyiz. Mutlu Altuğ'la ilgili dönemindeki usulsüzlükler konusunda soç duyurusunda bulunduk. Konu artık adli mercilerce görüşülecek bir durumdur" dedi.

SON 5 HAFTANIN LİDERİ

TFF 3. Lig 2. Grup'ta altyapı patentli kadrosuyla son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan Karşıyaka, grupta bu periyodun en başarılı takımı oldu. Karşıyaka, 5 maçta 13 puan toplarken kalesinde gol görmeyen tek takım olmayı da başardı. Aynı periyotta yeşil-kırmızılıların bu hafta deplasmanda konuk olacağı Pazarspor da 13 puan almasına rağmen kalesinde 3 gol gördü. Karşıyaka'da takımın gösterdiği başarılı performansa rağmen yönetimin mali konularda yalnız bırakıldığını savunan Taraftarlar Derneği de, "Bu futbolcular para almadan da oynar ama koca Karşıyaka camiasında bu çocuklara prim verme duyarlılığında kimse yok mu. Bu kulüp sadece mevcut yönetimin kulübü değil. Neden yönetim yalnız bırakılıyor" açıklamasını yaptı.