Karşıyaka'da hedef kadroyu korumak

KARŞIYAKA'da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda yapılan olağanüstü kongreye tek aday olarak girip 62 oyla yeniden başkanlığa seçilen Mutlu Altuğ, futbol takımının kadrosunu korumayı hedefleyeceklerini söyledi.

Kongre sonrası yöneticilerden Serdar Işıldar, Yener Yenice, Mete Yazıcı ve Kazım Türk'ten oluşan bir komite kurduklarını söyleyen Başkan Altuğ, bu komite 31 Mayıs'a kadar teknik direktör Atilla Güneş ve futbolcularla görüşecek. Mevcut futbolcuların 2 milyon 500 bin TL civarındaki alacakları için ödeme planı çıkartılacak. Sonra bu plan takımın dağılmaması için kaynak sözü aldığımız Yaşar Holding'le paylaşılacak. Sözleşmesi biten oyuncularla 31 Mayıs'a kadar yeniden anlaşma sağlayıp takımda tutmayı hedefliyoruz" dedi. Yeni dönemde kendilerine kısa, orta ve uzun vadeli hedefler belirlediklerini hatırlatan Başkan Altuğ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kısa vadeli olarak mevcut kadroyu korumayı, orta vadede borçları tasviye etmeye çalışmayı, uzun vadede de kurumsallaşmayı hedefliyoruz. Şimdiden kulüpte bazı görevleri profesyonel kadrolara emanet edeceğiz. Altyapıda scout ekibi kurup Türkiye ve Avrupa'yı tarayacağız. Profesyonel bir finançıyı göreve getireceğiz. Bizim borcumuzun artmasının en büyük etkenlerinden biri faiz, icra ve avukatlık masrafları. Yıllık 18 milyon TL geliri olan bir şirket 50 milyon TL borcu var diye batmaz. Önümüzde kara bir tablo olduğunu düşünmüyorum. Yeter ki borç iyi yönetilsin. Yeni sezonun diriliş sezonu olmasını istiyoruz ve bunun çalışmalarına başlayacağız."

4.5 MİLYON BORÇ TARTIŞMASI

Karşıyaka'nın olağanüstü genel kurulunda denetim kurulunun kulübün güncel borcunu tarihin en yüksek rakamı olan 54 milyon 576 bin TL olarak açıklaması tartışmalara sebep oldu. Denetim kurulu, tüzüğe göre yönetimlerin toplam borcun yıllık yüzde 3'ü kadar borçlanabileceğini, yüzde 3'ü aşan borçlanmada keşisel olarak sorumlu olacaklarını hatırlattı. Yönetimin geçen yıl aynı dönemde yapılan kongreye göre kulübün toplam borcunu en fazla 1 milyon 396 bin TL artırabileceğini ama borçlanma rakamanın 6 milyon 143 bin TL olduğunu belirten kurul, sınırın 2 milyon 760 bin TL aşıldığını bildirdi.

Denetim kurulu adına kongre üyelerine açıklama yapan Celal Atik, azami sınırların aşılmış olması ve mali kriterlerin yerine getirilmemiş olması sebebiyle yönetim kurulunun ibra edilmemesi gerektiğini belirtip takdirin genel kurula ait olduğunu söyledi. Yönetim, tartışmalı bir şekilde ibra edilirken yöneticiler, aradaki farkın mayıs ve haziranda yapılacak ödemelerden kaynaklandığı açıkladı. Karşıyaka'da geçen yıl 14 Mayıs 2016'da yapılan olağanüstü kongrede borç, 41 milyon 697 bin TL olarak açıklanmış, o dönem de ibra tartışmaları yaşanmıştı.

RAPOR BEKLENİYOR

Yeşil kırmızılılarda Başkan Mutlu Altuğ, geçen yıl kongre sonrası uluslararası bir bağımsız denetim kuruluşuna yaptırılan denetlemenin sonuçlarının kulüp üyeleriyle paylaşılması gerektiğini ifade ederken, "Kulüpte ibra tartışmaları oluyor. İnsanlar zan altında kalıyor. Yönetici bulmakta güçlük çekiyoruz. Her kongrede aynı tartışmalar yaşanmamalı" dedi. Kongrede geçen yıl yaptırılan denetlemenin raporunun 7 ay önce çıkmasına rağmen halen açıklanmaması tepki çekmişti. Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Halil Zeki Osma, denetim raporunun Yaşar Holding ve Divan Kurulu Başkanı Cihan Büyükoral'da olduğunu söylemiş, Divan Kurulu 2'nci Başkanı Ferruh Ergezen ise, böyle bir raporun kendilerine sunulduğundan haberi olmadığını belirtmişti.