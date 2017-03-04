Karşıyaka'da hedef 3 puan

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Karşıyaka, yarın ikinci yarının en formda takımı Kastamonuspor 1966'ya konuk olacak. Kastamonu Gazi Stadı'ndaki karşılaşma saat 14.30'da başlayacak.

Karşıyaka'da kırmızı kart cezalısı Mahmut forma giyemeyecek. Hafta içinde kasığındaki ağrılar nedeniyle antrenmana çıkamayan Tayfun ve gribal enfeksiyon geçiren Can'ın durumu maç saatinde netleşecek. Grupta Karşıyaka, normal sezonun son 10 haftasına 40 puanla beşinci sırada girdi. 10 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Kastamonuspor'un ise 36 puanı bulunuyor.

Yeşil kırmızılı futbolcular, yönetimin cuma günü Aydınspor 1923 beraberliği ve Kırklarelispor galibiyetinin 2500'er TL tutarındaki primlerini yatırmasıyla biraz olsun moral buldu. Takımıyla çıktığı 2 müsabakada 4 puan toplayan Teknik Direktör Atilla Güneş, "Zor karşılaşma olacak ama kazanmak istiyoruz" dedi.