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Karşıyaka'da hareketli gün

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () TFF 3. Lig'de kadrosunu korumaya çalışan transfer yasaklısı Karşıyaka, yarın hareketli bir gün yaşayacak. Futbol takımının yeni sezon öncesi FIFA'dan 6 puan silme cezası almaması için eski futbolcularından...

Karşıyaka'da hareketli gün

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

TFF 3. Lig'de kadrosunu korumaya çalışan transfer yasaklısı Karşıyaka, yarın hareketli bir gün yaşayacak. Futbol takımının yeni sezon öncesi FIFA'dan 6 puan silme cezası almaması için eski futbolcularından Ofoedu'nun 310 bin TL alacağını yatıracak Kaf-Kaf, vergi yapılandırmasından yararlanmak için 253 bin TL güncel vergi borcunu da ödemeye çalışacak.
İç transferde 9 futbolcunun ardından takım kaptanı Mustafa Aşan'la da söz kesen yeşil-kırmızılıların tecrübeli futbolcuya imza attırması da bekleniyor. İç transferde fire vermek istemeyen Karşıyaka, Tayfun, Hakan, Abdülhamit'le de pazarlıklarını sürdürüyor. Takımdaki genç oyuncular ile altyapıdan denenen isimlerin antrenmanlara başladığı Kaf-Kaf'ta diğer futbolcular ise 1 Temmuz'da topbaşı yapacak.

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