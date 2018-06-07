Karşıyaka'da Hakan yoksa Doğukan var

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

TFF 3'üncü Lig'de sözleşmesi biten forvet Hakan Kuş ile henüz kontrat yenilemeyen transfer yasaklısı Karşıyaka, tecrübeli futbolcunun ayrılma ihtimaline karşı genç Doğukan'a güveniyor. Yönetimle ilk etapta anlaşmasına rağmen ardından düşünmek için süre isteyen 24 yaşındaki Hakan, geçen sezon devre arasında Can Erdem'in ayrılmasından sonra takımın birinci santrforu oldu. Hakan, 15'i ikinci yarıda olmak üzere toplam 23 maçta forma giyip 4 gol attı.

Altyapıdan şubat ayında profesyonel yapılıp takımın değişilmezlerinden olan 19 yaşındaki Doğukan ise 10 maçta oynayıp 2 kez fileleri sarstı. Karşıyaka'da yaptığı çıkışla geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Doğukan, 16-29 Temmuz tarihleri arasında Finlandiya'da düzenlecek Avrupa Şampiyonası'nda U19 Milli Takım'da forma giymeye hazırlanıyor. Teknik Direktör Ufuk İskender, Hakan ile anlaşma sağlanamazsa ligde kanatlarda da görev yapan Doğukan'ı ileri uçta değerlendirecek.

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