Karşıyaka'da Güneşli günler

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Turgut Uçar'ın istifasının ardından yönetimin talebiyle sportif menajerliği bırakıp teknik direktörlük görevini devralan yeşil kırmızılı ekibin unutulmaz futbolcularından Atilla Güneş, "Benim kulübedeki hırsım, sahadaki futbolculara da yansıyacak" dedi.

Taraftarların, "Büyük Kaptan" lakabını taktığı, geçmiş yıllarda Yusuf Şimşek, Ayhan Akman, Cüneyt Dumlupınar gibi genç isimlere teknik direktörlük kapısını açan kulüpte ilk kez bu şansı bulan Güneş, "Devre arasında Soner Tolungüç ayrıldıktan sonra da yönetim göreve gelmemi istemişti. Ama Soner Hoca'dan sonra teknik direktör olmayı kabul etmedim. Bu kez hem yönetim, hem oyuncular beni istedi. Yeni teknik direktör gelse takımı tanıyıp alışma dönemi uzun sürecekti" diye konuştu.

Uzun yıllar sonra kendisine şans geldiğini söyleyerek yönetime teşekkür eden Güneş, "Radikal bir karar aldılar. Benim egom yok. Ön plana çıkma derdim hiç olmadı. Menajerliği, teknik direktörlüğü kendim talep etmedim. Ama dışarıdan beni tanımayıp tecrübesiz gören yanılır. Ben 7 yaşından beri sahadayım. Herkesin hobisi olan futbol benim işim. Karşıyaka'da takım kaptanıyken hocaların 1'inci yardımcısı gibiydim. Futbolu bıraktıktan sonra Süper Lig'de Manisaspor'da Reha Kapsal'ın yardımcılığını yaptım. Sezon başından bu yana takımla beraberim. Kadrodaki futbolcuların büyük bölümünün A takıma çıkmasında katkım var. Takım için Soner Hoca da Turgut Hoca da katkı sağladı. Futbolun doğrularını yapacağım ve bu yüzden sonuç ne olursa olsun gönlüm rahat olacak" dedi.

Takıma hem ağabeylik hem teknik direktörlük yapacağını belirten Atilla Güneş şöyle devam etti:

"Disiplinli olduğumuz kadar, arkadaşlık ilişkilerini de üst düzeyde tutacağız. Neşeye dayalı antrenman yapıyoruz. Kulübün durumu belli. Moralleri üst seviyede tutmaya çalışıyoruz. Sezon başında bu takımın hedefi yokken, sergiledikleri performansla play off hedefini bu oyuncular belirledi. Camianın beklentisi arttı. Aynı azim ve hırsla yüzde 1 dahi lige çıkma şansı olsa, o ışığı bırakmayacağız. Play off'a kalacağız ama kalamasak da kimse bu çocuklara, yönetime kızmasın. Kulübün durumunda kısa vadeli hedef kadar, sezon sonu ne yapacağımız da önemli. Gelecek yıllardaki kadroyu oluşturmalıyız. Tolungüç döneminden beri altyapıdan 5-6 genci A takıma alıp 30 kişi çalışıyoruz."

TOLUNGÜÇ'TEN TAM DESTEK

Karşıyaka'da geçen sezonun son 9 haftasında Atilla Güneş'le birlikte işbaşı yapıp, bu sezon devre arasında istifa eden Teknik Direktör Soner Tolungüç, Güneş'e tam destek verdi. "Karşıyaka, Güneş yönetiminde play off oynayacak ve ben de tribünde olacağım" diyen Tolungüç, "Kaptan geminin dümenine geçti. Beni aradı ve kararı mutlulukla karşıladım. Futbolculuğundan beri ufku açıktır. Oyunun doğrularını bilir, zeki ve taktik bilgisi yüksektir. Karşıyaka'da hem oyuncular, hem camia tarafından sevilen bir denge unsuru. Sezon başından bu yana oyuncuları beslenmesinden antrenmanına kadar takip ediyor. Dışarıdan bir teknik adam gelse uyum sorunu yaşayacaktı. Karşıyaka'nın oturmuş bir sistemi ve takımı tanıyan teknik adamı olacak" dedi. FOTOĞRAFLI