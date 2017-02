Karşıyaka'da Güneş umut verdi

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()- SPOR Toto 2'nci Ligi Kırmızı Grup'ta Aydınspor 1923 deplasmanından 1-1'lik beraberlikle 1 puan çıkaran Karşıyaka, yeni teknik direktörü Atilla Güneş yönetiminde sergilediği performansla taraftarına umut verdi.

İK MAÇIYDI

Aydınspor 1923 deplasmanında teknik adam olarak kariyerinin ilk maçına çıkan teknik direktör Atilla Güneş, rakiplere değil kendi takımına bakacağını belirtirken şunları söyledi:

"Başkalarının değil, bizim ne yapacağımız önemli. Aydın'da iyi oynarken gol yedik, kötü oynarken gol attık. Futbol işte böyle bir şey. Aydın gibi atmosferi çok yüksek bir ortamda alınan 1 puanın olumlu olduğunu düşünüyorum. İlk yarıda istediğimiz her şeyi yaptık ama 45+1'de gol yedik. İkinci yarı ilk 15-20 dakika kötüydük ama beraberlikle özgüven kazandık."

PLAY OFF BARAJININ ALTINDA KALDI

Ligde son olarak 14'üncü haftada Eyüpspor'a deplasmanda 2-1 yenilerek play off hattından çıkarak 6'ncı sıraya düşen Karşıyaka, hemen ardından Etimesgut Belediyespor'u 1-0 yenip ilk 5'e dönmüş, yeşil kırmızılılar 4 Aralık'taki bu maçtan sonra sürekli olarak ilk 5 takım arasında yer almıştı. Hatayspor yenilgisinin ardından Aydınspor 1923'le berabere kalıp 37 puana ulaşan Karşıyaka, bitime 11 hafta kala kendisini yine play off barajının 1 puan gerisinde, 6'ncı sırada buldu.

Grupta ara transferde önemli takviyeler yapıp son 5 maçını kazanan Kastamonuspor 1966 ile 6 haftadır yenilmeyen Niğde Belediyespor ve 3'te 3 yapan Hatayspor'un formu, yeşil kırmızılıları endişelendiriyor.