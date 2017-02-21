Karşıyaka'da Güneş şoku

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()- SPOR Toto 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Karşıyaka'nın yeni Teknik Direktörü Atilla Güneş, yeşil-kırmızılı ekibin başında ilk sınavını verdiği Aydınspor 1923 derbisinin ardından şok bir kararla Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu, Güneş'i ilk yarıda aldığı cezaya uymadığı gerekçesiyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK'ya sevk etti. Ligin ilk yarısında yine Aydınspor'la İzmir'de oynanan derbi sonrası yaşanan olaylarda, müsabaka hakemine yönelik saldırısı ve hakareti nedeniyle 7 resmi maçta soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 2250 TL ceza alan Güneş'in bu cezasının, kulübün akreditasyon hatası yüzünden aradan 17 maç geçmesine rağmen infaz edilmediği ortaya çıktı.

Karşıyaka'da geçen sezondan bu yana sportif menajer olarak görev yapan, bu süreçte soyunma odasına ve sahaya girebilmesi için kulüple antrenörlük sözleşmesi olmamasına rağmen maçlara antrenör olarak akredite edilen Atilla Güneş'in ismi, ilk yarıdaki derbiden sonra, cezalı göründüğü 7 müsabakada akreditasyon listesine yazılmadı. Cezasını çektiği düşünülen genç teknik adam, geçen hafta teknik direktörlük görevine getirildikten sonra, A lisansı olmadığı için, pazar günü Aydın'da oynanan derbide sahaya idareci olarak çıktı. Ancak teknik adam ve antrenörlere verilen cezaları, herhangi bir kulüple sözleşmeleri bulunması durumunda infaz eden TFF, mukavelesi bulunmayan Güneş'i pazar günü oynanan maçtan sonra 7 haftalık cezasını çekmeden saha içinde yer aldığı gerekçesiyle PFDK'ya sevketti.

14 maça kadar ceza

FUTBOL Disiplin Talimatı'nın 50. maddesine göre cezaların infazına ve idari tedbir kararlarına uymayan yöneticilere cezanın 2 katı kadar hak mahrumiyeti ve 16-33 bin TL arasında para cezası verilebiliyor. İlk yarıdaki derbide yaşanan olaylar nedeniyle 7 maç ceza alan Atilla Güneş'in, cezasını çekmeden geçen hafta takımın başında sahaya çıktığı gerekçesiyle 14 maça kadar ceza alma ihtimali bulunuyor. PFDK kararları, perşembe günü açıklanacak.