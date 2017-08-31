Karşıyaka'da gündem reklam krizi

KARŞIYAKA Başkanı Mutlu Altuğ, futbol takımına sezon öncesi göğüs reklamı veren Folkart Yapı'yla 2'nci Lig Beyaz Grup'taki Sakaryaspor maçında formanın sırtında başka bir inşaat firması olan HB Pehlivanoğlu'nun reklamı taşındığı için yaşanan krizi yönetimde değerlendireceklerini söyledi.

Konuyla ilgili tepkisinin rest olarak algılanmaması gerektiğini ifade eden Altuğ, "Kulüplerin yaşaması için kaynak bulmak şart. O dönemde Folkart, Göztepe'ye 2 milyon 600 bin TL'nin üzerinde bir teklif yaparken bize verdikleri 250 bin TL'yi İZVAK'ın kulüplerle ilgili organizasyonunu bozmamak adına kabul ettik. Kendi sponsorumuzun forma reklamını da bu nedenle sırta aldık" dedi.

Folkart'tan konuyla ilgili açıklamanın basın yoluyla yapılmasının Karşıyaka camiasının hoşuna gitmediğini belirten Mutlu Altuğ, "Reklam anlaşmasını konu olan para büyük bir meblağ değil. Basın yoluyla bunu tartışmak olmaz. Karşıyaka'yı reklam nedeniyle cendereye sokmaya çalışmak yanlış. Konuyu hukukçularımızla görüşeceğiz. Formanın sırtına reklam verildi diye formanın geri kalanı üzerinde kontratla söz sahibi olmaya çalışmak bana çok mantıklı gelmiyor" açıklamasını yaptı. Folkart'ın 6 İzmir kulübüyle, "İzmir'in renkleri tek yürek" sloganıyla Karşıyaka'ya da verdiği reklamla ilgili ligin ilk haftasını bekleyip açıklama yapma gereği duyduğu, firmanın bayramdan sonra izleyeceği yola karar vereceği öğrenildi.

TAZMİNAT MADDESİ VAR

Karşıyaka'yla Folkart Yapı arasındaki kriz, yeşil kırmızılılar temmuz ayında imzalanan sözleşmenin aksine formasının sırtına başka bir inşaat firmasının reklamını alınca tırmandı. Kulübe 3 Temmuz'da sezonluk forma göğüs reklamı için 250 bin TL artı KDV ödemi yapan firma, sözleşmeye, "2017-18 sezonunda kulüp formasında başka bir inşaat firmasının reklamı yer alamaz" maddesi koydurdu. 27 Temmuz'da HB Pehlivanoğlu İnşaat'la sponsorluk anlaşması yapan Kaf-Kaf, firmanın sahibi Şevket Pehlivan'ı da yönetim dışından futbol şube başkanlığı görevine getirdi. Pehlivanoğlu'nun reklamı da ilk maçta formanın sırtına alınınca Folkart bir açıklama yayınlayıp kulübün sözleşme şartlarına uymasını istedi. Karşıyaka ve Folkart arasındaki sözleşmede tazminat maddesi yer alıyor.



