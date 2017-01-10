Karşıyaka'da güçlü yönetim için kongre sesleri

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()- KARŞIYAKA'da mali darboğazı aşmaya çalışan Başkan Mutlu Altuğ, bir süredir gündemde olan tek kasa sisteminin futbol, basketbol ve voleybol başta olmak üzere tüm şubelerde uygulamaya geçtiğini söylerken yönetimi güçlendirmek için önümüzdeki günlerde kongre kararı alabileceklerinin sinyalini verdi.

Ana sponsor gelirinin yanı sıra reklam ve kombine gelirleri olan basketbol şubesi ile girdikleri son derece kısıtlı futbol şubesi arasında yıllardır parasal konularda çekişme yaşandığını kaydeden Başkan Altuğ, şunları söyledi:

"Tek kasa sistemi yanlış anlaşılmasın. Bir tarafta her şeye sahip bir şube, diğer tarafta hiçbir şeyi olmayan bir şube var. Bu durum doğal değil. Basketbol gözbebeğimiz ama branşçı, takımcı değil, kulüpçü olmalı, kulübün bekasını düşünmek zorundayız. Bu konuda taviz söz konusu değil."

Tek kasanın yeni tüzüğün getirdiği şartlardan kaynaklandığını sözlerine ekleyen Başkan Altuğ, "Ana yönetimin hakimiyeti daha fazla olmalı. Tabii ki basketbolun ana sponsor geliri şubeye ait. Ama ekstra bir gelirin tamamen şubeye aktarılması yerine, ihtiyacı olan diğer şubelere dağıtılması daha doğru" değerlendirmesini yaptı. Yönetimi güçlendirmek için çalışmaları olduğunu dile getiren Başkan Altuğ, eski yöneticilere zeytin dalı uzattırken de şöyle dedi:

"Devre arasına kadar olan ödemelerin çoğunu yaptık. İkinci yarıda güvenoyu almak için kongreye gidebilir veya yönetimi dışarıdan destekle güçlendirebiliriz. Karşıyaka'da yıllardır yöneticilik için elini taşın altına koyan çok az sayıda isim var. Ben elimi uzatıp, geçmişte kulübe hizmet eden, gelecekte edecek herkesle tokalaşmaya hazırım."

KARDAN KAÇTILAR

Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta cumartesi günü Bugsaşspor'u ağırlayacağı ikinci yarının ilk maçının hazırlıklarını sürdüren Karşıyaka, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki sahanın zemini karla kaplanınca bugünkü antrenmanı basketbol salonunda yaptı. Yeşil kırmızılı futbolcular, yerler buz tuttuğu için, kamp binasından basketbol salonuna geçerken bile güçlük yaşadı. Genç futbolcular, birbirleriyle kartopu oynamayı ihmal etmedi.

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