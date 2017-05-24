Karşıyaka'da görüşmeler başladı

SPOR Toto 2'nci Lig'de transfer yasağı bulunan ve mevcut kadrosunu da kaybetme tehlikesi yaşayan Karşıyaka, futbolcularıyla görüşüyor.

Geçtiğimiz cumartesi günü yapılan kongrede Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar'ı temsilen yönetime giren Mete Yazıcı'nın futbolcuların alacak dosyalarını inceleyip yeni sezonla ilgili bazı isimlerle ön görüşme yaptığı öğrenildi. Karşıyaka, futbolculara alacakları için ödeme planı sunuyor. Mevcut kadrosuna geride bıraktığımız sezondan 2 milyon 422 bin TL peşinat ve maç başı hak ediş borcu bulunan Karşıyaka, 31 Mayıs'a kadar ödeme yapmazsa birçok futbolcu serbest kalma hakkı elde edecek.

