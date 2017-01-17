Karşıyaka'da gerginlik tırmanıyor

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()- KARŞIYAKA'da tüm şubelerin tek kasa sistemine geçme kararının ardından Başkan Mutlu Altuğ ile Basketbol Şube Başkanı Turgay Büyükkarcı arasında başlayan gerginlik her geçen gün tırmanıyor.

Yönetim kurulunun dün akşam yaptığı toplantıya yurt dışında olduğu için katılmayan Başkan Altuğ, 2'nci Başkan Yener Eyüpoğlu'na yetki vererek Büyükkarcı'nın sağ kolu olan Gökşin Konsoloğlu'nu basketbol altyapı başkanlığı görevinden aldı. Konsoloğlu'nun yerine yönetimden Aygün Cicibaş atanırken, tüzüğe göre başkanın böyle bir yetkisinin olmadığını savunan Turgay Büyükkarcı, kararı tanımadığını söyleyip Gökşin Konsoloğlu'nun görevinde olduğunu açıkladı ve Cicibaş'a altyapı dosyalarını vermedi.

Toplantıda basketbol şubesinden ana yönetime aktarılan kaynağın miktarı konusunda da tartışma yaşanırken, gelişmeleri yurt dışından takip eden Başkan Altuğ, Büyükkarcı'nın sezon başından bu yana kişisel olarak kulübe 170 bin TL kaynak aktardığını belirtirken şöyle dedi:

"Hesap dökümleri kulübe ulaşınca, söz konusu rakamların iddia ettiği gibi 800-900 bin TL olmadığı görüldü. Sezon başında basketbol kombinelerinden gelen 1.1 milyon TL'nin 500 bin TL'si kulübe aktarılmamış. Kombine paraları Büyükkarcı'nın üzerine görünüyordu. Yani biz kasım ayında futbolda parasızlık yüzünden boykot krizi yaşarken, şubenin kasasında kombine paraları varmış. Buradan bile tek kasa sisteminin ne kadar gerekli olduğu görüldü."

Büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını belirten Mutlu Altuğ, "Mali açıdan artık tüm şube ve yöneticilerin kulübe verdiği tek kuruş bile hesaplanacak. Kimse katkısından fazla verdiğini iddia edemez" diye konuştu.

Futbol şubesinin sezon başından bu yana kulübe ne kadar kaynak yarattığını sorgulayan Turgay Büyükkarcı ise, "Yeni salon konusunda geçen hafta Mutlu Altuğ'un bilgisi dahilinde açıklama yaptım ama beni habersiz salon çıkışı yapıyormuşum gibi lanse ettiler. Hesaplarımızla ilgili bir sıkıntı bulunmuyor. Tüzüğe göre başkanın bir yöneticiyi bu şekilde görevden alma yetkisi yok. Bence kararı geçerli değil. Gökşin Konsoloğlu görevine devam ediyor" ifadelerini kullandı.