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Karşıyaka'da gergin kongre

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () Başkan Mutlu Altuğ ve yönetiminin futbol şubesine yatırım ortağı bulma görüşmelerinden sonuç çıkmayınca istifa ettiği Karşıyaka'da şirketleşme gündemiyle ilgili yapılan ikinci mali genel kurul tartışmalı...

Karşıyaka'da gergin kongre

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

Başkan Mutlu Altuğ ve yönetiminin futbol şubesine yatırım ortağı bulma görüşmelerinden sonuç çıkmayınca istifa ettiği Karşıyaka'da şirketleşme gündemiyle ilgili yapılan ikinci mali genel kurul tartışmalı geçti. Karşıyaka Belediyesi Zübeyde Hanım Nikah Dairesi'nde gerçekleştirilen genel kurulda ilk sözü alan Mutlu Altuğ şirketleşme görüşmelerini neticelendirememekten dolayı üzüntü yaşadığını belirtti. Rus şirketin teklifini Divan Kurulu Başkanı Cihan Büyükoral'ın engellediğini, Hollandalı firmanın ise basketbol şubesinin Yaşar Holding'e verilmesi projesi karşısında geri adım atıp kulübün tamamını talep ettiğini iddia eden Altuğ, "Şirketleşme komitesine başkanlık yapan Hasan Denizkurdu ve Divan Kurulu Başkanı Cihan Büyükoral istifamı istedi. İstifa edince de Büyükoral'ın ithamlarına maruz kaldım" dedi.
Divan Başkanı Cihan Büyükoral, bu açıklamalar üzerine konuşma yaparken ikili arasında sözlü tartışmalar yaşandı. Büyükoral, Rus firmasıyla ilgili engellemesinin söz konusu olmadığını belirterek Başkan Altuğ'un kulüp hesaplarını kendilerine teslim etmediğini söyledi. Bu esnadaki tartışmada Büyükoral da divan başkanlığından istifa ettiğini açıkladı.15 Kasım'daki ilk şirketleşme kongresinde kurulan 9 kişilik komite adına konuşan Eski Başkan Hasan Denizkurdu ise görüşmelerle ilgili detay vererek, ''Rus firma resmi teklif vermeden kendisi dosyayı kapattı. Firmanın sahibinin direkt bilgisi olmadan bu süreç yürümüş. Borçları yüksek buldular. Hollandalı firma İnfinite Group'un teklifinin basketbolu da kapsaması ve ciddiyetinin düşük olması kabul görmedi. Firmanın kendi mali kaynağı olmadığı, fonlama şirketi olduğu ortaya çıktı'' diye konuştu.
Denizkurdu, Pınar Karşıyaka'nın isim sponsoru Yaşar Holding'in basketbolu şirketleştirip devralma düşüncesinin olmadığını ancak camianın bunu istemesi halinde holdingin teklif hazırlayabileceğini ifade etti. Kongrede eski borçların denetlenmesiyle ilgili 15 Kasım'da belirlenen komitenin raporu da okundu. Kulüp üyeleri, 20 Ocak'ta yapılacak seçimli genel kurula kadar tüzük gereği mevcut yönetimin görevi sürdürmesini kararlaştırdı. Kongre üyelerinden basketbolda şirketleşmeyle ilgili tekliflerini almak için Yaşar Holding'le görüşülmesine onay çıktı. Futbolda şirketleşmek için de camia içinden talip çıkması halinde görüşme yapılacak. FIFA'dan yeni puan silme cezaları almamak için ocak ayı başında eski futbolcuları Kovalchuk ve Shukurov'a 2 milyon TL'nin üzerinde ödeme yapması gereken Kaf-Kaf'ta bu ödemelerle ilgili ise belirsizlik var.

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