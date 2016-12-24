Karşıyaka'da futbolcular'a ödeme yapıldı

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta taraftarın düzenlediği bilet kampanyası ve forma reklamı gelirinden toplanan parayla futbolculara peşinat taksidi ödemesi yaparak kadronun dağılmasını önleyen, personele birer maaş dağıtan Karşıyaka, teknik heyetin maaş konusundaki sıkıntısını da çözmeye çalışyor.

Karşıyaka'da psikolojik olarak yıprandığı gerekçesiyle istifa etmeyi kararlaştırıp ardından taraftar, genç futbolcular ile yönetimin ısrarıyla dün kararından vazgeçen Teknik Direktör Soner Tolungüç, sezon hazırlıkları başladığından bu yana 6 aydır maaş alamadı.

Tolungüç'ür ekibi de ücretleri konusunda sıkıntı yaşıyor. Yönetimin Tolungüç ve ekibiyle bu hafta alacaklarıyla ilgili toplantı yapacağı öğrenildi.

Sponsorluk için bu sezon Göztepe'ye de forma reklamı verip ana sponsor olan Türkerler Holding'le görüşmelere başlayan yeşil kırmızılılarda futbolcuların 5'er bin prim alacağı bulunuyor. Karşıyaka, takıma verilen 5 günlük devre arası izninin ardından antrenmanlara Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde yeniden başladı. İstanbul'a giden Soner Tolungüç, pazartesi günü dönecek.

Karşıyaka, sezonun ikinci yarısı öncesi 2 Ocak'ta Antalya'da kampa girecek.