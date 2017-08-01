Karşıyaka'da futbol şubesinin başına Şevket Pehlivan getirildi

KARŞIYAKA Başkanı Mutlu Altuğ, geçen hafta futbol şubesine sponsor olan HB Pehlivanoğlu İnşaat'ın Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Pehlivan ile Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyerek, futbol şubesinin başına Pehlivan'ın getirildiğini açıkladı.Basketbolda sponsor desteğiyle yakaladıkları başarıyı ve sistemi, futbola da entegre etmek istediklerini belirten Başkan Altuğ, "HB Pehlivanoğlu İnşaat ile 1 yıllık isim sponsorluğu anlaşması yaptık. Oyunculara zamanında ödeme yapıp onların güvenini kazanacağız.Futbol şubenin satılması, devredilmesi, şirketleşmesi söz konusu değil. Futbol şubede hem ana yönetimden hem dışardan arkadaşlar yer alacak. Ben de onlarla birlikte olacağım. Diğer branşlarda şube sorumluları nasıl bana ve ana yönetime bağlıysa aynı şekilde işler yürüyecek" diye konuştu.Doğma büyüme Karşıyakalı olduğunu dile getiren Şevket Pehlivan ise, anlaşmada yer almkasına rağmen Karşıyaka adının önünde ya da arkasında HB Pehlivanoğlu İnşaat isminin yer almayacağını söyleyerek, "Karşıyaka'nın adının yanına ismimizi koydurmak bana yakışmaz. Biz o bedeli isim koydurmak için vermedik. İlk defa böyle bir işle karşı karşıyayım. İyi niyetimle bu işe girdim. Artık çalışma zamanı. Ortaya güzel bir iş çıkaracağım. Geçmişteki gibi para vaad edip, faydalı gibi görünerek, kulübe zarar veren bir yönetim şeklimiz olmayacak. Parayı doğru yöneteceğiz. Eski borçlar da bizim sorumluluğumuzda" dedi.Kulübe vereceği rakamı açıklamayan Pehlivan, "Firmamızın ismi tesislerde, salonda ve formamızda yer alacak. Folkart'la 300 bin TL'ye yapılan göğüs reklamı anlaşması için tekrar görüşeceğiz, fesih hakkımız var" ifadesini kullandı.OĞULLARI YUVAYA DÖNDÜKarşıyaka Futbol Şube Sorumlusu Şevket Pehlivan, geçen yıl Göztepe futbol okulunda forma giyen iki oğlu konusunda da açıklamalarda bulundu. Pehlivan, "5 ve 11 yaşındaki iki oğlum var. Futbola Karşıyaka'da başladılar, ancak antrenörleri kulüpten ayrılınca mutsuz oldular. Arayış içine girdik ve geçen sezon Göztepe'ye reklam vermemiz nedeniyle oğullarımı oraya yazdırdım. Ben Karşıyakalıyım, şimdi yine Karşıyaka'ya döndüler" dedi.

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