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Karşıyaka'da Fatih'e yakın markaj

Onur ATIŞ / İZMİR, () - TFF 3'üncü Lig'de altyapı ağırlıklı kadrosuyla play-off oynama başarısı gösteren Karşıyaka'da defans oyuncusu Muhammet Fatih Öztekin'in 1'inci Lig ekipleri tarafından yakından takip edildiği öğrenildi....

Karşıyaka'da Fatih'e yakın markaj

Onur ATIŞ / İZMİR, () - TFF 3'üncü Lig'de altyapı ağırlıklı kadrosuyla play-off oynama başarısı gösteren Karşıyaka'da defans oyuncusu Muhammet Fatih Öztekin'in 1'inci Lig ekipleri tarafından yakından takip edildiği öğrenildi. Bu sezon 34 resmi maçta forma giyip oldukça istikrarlı bir performans ortaya koyan 24 yaşındaki oyuncunun, Ümraniyespor ve İstanbulspor'un listesinde olduğu bildirildi.
Karşıyaka altyapısından yetişip 2015'te profesyonel olan Fatih, savunmanın her bölgesinde forma giyip adeta joker görevi gördü. Kaf-Kaf'la 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fatih'in yanı sıra, mukaveleleri biten Mustafa Aşan, Hakan Kuş, Arif Cılak ve Onur Kıntaş da bir çok kulübün transfer listesinde yer aldığı vurgulandı.

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