Karşıyaka'da eski Başkan Altuğ disiplinde

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () - KARŞIYAKA yönetimi, geçtiğimiz günlerde dönemindeki bazı konularla ilgili savunma istediği eski Başkan Mutlu Altuğ'u kulüp tüzüğünün 42'nci maddesi uyarınca disiplin kuruluna sevketti. Yönetimin kurula sunduğu dosyada kulüpte 1.5 sezon başkanlık yapan Mutlu Altuğ'la ilgili çarpıcı iddialar var. Başkan Turgay Büyükkarcı ve yönetimi, geçen 28 Kasım'da bir içecek firmasıyla yapılan anlaşmadan 760 bin TL artı Katma Değer Vergisi (KDV) olarak toplam 896 bin TL alındığını ortaya çıkardı. Ancak bu rakam, kulüp kayıtlarına KDV dahil 760 bin TL olarak geçti. 896 bin TL, içecek firmasından o dönem Başkan Altuğ'a danışmanlık yapan Murat Şamil Şen'in şirketinin hesabına yatırılıp Şen'in firmasına 78 bin TL organizasyon ve hazırlık hizmet bedeli ödendikten sonra kulübe 685 bin TL olarak geldi.

Yönetim, futbol takımının en önemli oyuncularının tek taraflı fesih hakkı kazandığı, puanlarının silindiği, elektriklerinin kesildiği, antrenman sahasının sulanamadığı, personelin maaş alamadığı dönemde kulüp için ödenen 133 bin TL KDV'nin akıbetinin ne olduğunu, anlaşmanın hazırlık aşamasında olmayan Şen'in firmasına ne sebeble 78 bin TL ödendiğini, Şen'in kulüple danışmanlık anlaşması olup olmadığını Altuğ'a savunma talebinde sordu. Bu konuda Şen'in firmasına yapılan tebligatların ise geri döndüğü öğrenildi. Yine Altuğ döneminde daha önce Futbol Federasyonu çalışanıyken milli futbolcular Hamit ve Halil Altıntop'un primlerini zimmetine geçirdiği iddiasıyla bir dönem hapis yatan Cemile Aylin Arslan'ın aylık 5 bin Euro maaşla 1 yıllığına hukuk işleri danışmanı yapıldığını belirleyen yönetim, kulüp envanterinde bu yönde bir yönetim kurulu kararı ve anlaşma olmadığını tespit etti.

Yönetim göreve geldikten sonra alacak talep eden Arslan'ın akrabası Semiha Aydınay'a KSK hukuk danışmanlık sözleşmesine istinaden 18 Ağustos 2017'de 20 bin TL, 29 Aralık'ta ise 15 bin TL ödendiğini belirleyen Karşıyaka, ortada sözleme olmamasına rağmen 3. bir şahsa neden ödeme yapıldığını, bu rakamların hangi gerekçeyle Altuğ'un cari alacağına kaydettirildiğini sordu. SGK ve vergi taksitlendirmesinin bozulmasıyla kulübün 3 milyon TL zarara uğratıldığını savunan yönetim, neden bu konuda adım atılmadığını sorguladı. Karşıyaka, sezon başında başka bir kulübün sözleşmeli sporcusuyken alınıp lisansı çıkarılamadan ayrılan basketcu Dustin Hogue'la 50 bin Dolar'ı bonservis olmak üzere 2 yıllık 592 bin dolarlık sözleşme yapılmasına Altuğ'dan cevap istedi.

Dönemin kulüp çalışanı Tunç Kökbuğur'un yetkisi olmadan yüklü miktarda sözleşmelere imza attığını iddia eden yönetim, özel bir bankayla yapılan 100 bin TL artı KDV tutarındaki reklam sözleşmesinin sahte antentli kağıt ve sahte evrak çıkış numarasıyla Genç Karşıyakalılar Derneği'ne aktarıldığı, ardından kalan bakiyenin göreve geldiklerinde halen Kökbuğur'un üzerinde bulunduğunu tespit etti. Kökbuğur'un bu paradan SGK kayıtlarına göre 5 bin TL olan maaşını 7 bin 500 TL olarak açıklayıp 6 aylık maaşını tahsil ettiğini belirten yönetim, Altuğ'a konuyla ilgili bilgisi olup olmadığını sordu. Altuğ'dan iddialara gelen cevaplar sonrası dosya disipline teslim edildi. Kurulun önümüzdeki günlerde eski başkanla ilgili kararını açıklaması bekleniyor.

42'NCİ MADDENİN YAPTIRIMLARI AĞIR

Karşıyaka Tüzüğü'nün 42'nci maddesi, disiplin cezası uygulanması gereken tutum ve davranışları kapsıyor. Dernek malvarlığına kasten zarar verici eylem ve fiillerde bulunmak, dernek düzenini bozacak, itibarını zedeleyecek, dernek onur ve saygınlığına zarar verici, yönetim kurulu kararlarına aykırı, derneğe zarar veren söylem ve fiillerde bulunmak gibi konular, 42'nci maddenin kapsamları arasına giriyor. Bu fiilleri işleyenlere, uyarı, kınama ve üyelikten çıkarmaya kadar cezalar veriliyor.

ALTUĞ: "GENEL KURULDA İBRA EDİLDİM"

Karşıyaka yönetiminin savunma isteğine geçen hafta avukatı Ercüment Değer aracılığıyla yanıt veren eski Başkan Mutlu Altuğ, 20 Ocak'taki olağanüstü genel kurulda kendisi ve yönetiminin üyeler tarafından ibra edildiğini hatırlattı. Görev süresince kulüp menfaatleri için çalıştığını belirten Altuğ, içecek firması sözleşmesiyle ilgili Murat Şamil Şen'in şirketinden bakiye kalan 133 bin TL karşılığında fatura düzenlenerek hesap mutabakatı sağlanabileceğini savundu. Cemile Aylin Arslan'ın kulüple 5 Temmuz 2017'de sözleşme yaptığını belirten Altuğ, Arslan'ın talebi üzerine parasının Semira Aydınay hesabına yatırıldığını bildirdi. Kulüp gelirleri daraldığı için gelirlerden yapılan SGK ödemelerinin aksadığını dile getiren Altuğ, Dustin Hogue transferine tek başına karar vermediğini, Tunç Kökbuğur'un ise kulübün yetki belgesiyle işlem yaptığını, kulüp giderleri için harcadığı paraların deftere kayıt edildiğini söyledi.

AKPINAR İSYANI BİTMİYOR

Karşıyaka'da İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'ın inşaatı yılan hikayesine dönen yeni statla ilgili açıklamasında kulüp ve taraftarla ilgili kullandığı ifadelere tepkiler devam ediyor. Yönetim, Üniversiteli Karşıyakalılar Birliği ve KSK List'in ardından Taraftarlar Derneği ile 1912 Karşıyaka Derneği de açıklama yayınlayıp ifadelere tepki gösterdi. Akpınar'ı istifaya davet eden Karşıyakalıların tepkileri, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da Türkiye gündeminde dün 2 numaraya kadar yükseldi.