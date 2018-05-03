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Karşıyaka'da en büyük engel davalar

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () KARŞIYAKA'da yıllardır yolu gözlenen yeni stat için Ankara'ya giderek ziyaretlerde bulunan Başkan Turgay Büyükkarcı, projede en büyük engelin imar planının iptali için açılan davalar olduğunu söyledi. Başkent'te...

Karşıyaka'da en büyük engel davalar

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

KARŞIYAKA'da yıllardır yolu gözlenen yeni stat için Ankara'ya giderek ziyaretlerde bulunan Başkan Turgay Büyükkarcı, projede en büyük engelin imar planının iptali için açılan davalar olduğunu söyledi.
Başkent'te Gençlik Spor Genel Müdür Yardımcısı Dursun Türk, inşaat ihalesini alan Rönesans Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Akın, Orman Genel Müdürlüğü, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli ve TOKİ yetkilileriyle görüşen Büyükkarcı, kulüp ile kurumlar arasındaki ilişkileri onardıklarını belirtti. Büyükkarcı, "Ayda en az birkaç kez Ankaya'ya giderek stadımızı takip edeceğiz. Stat ve salonla ilgili gelişmeler olumlu gidiyor. Hedefimiz kulübe kalıcı eserler bırakmak" diye konuştu.
Stat için Çevre ve Şehircilik Bakanlığa'na ruhsat başvurusu yapıldığını hatırlatan Büyükkarcı, "Şimdi davacılarla görüşeceğiz. Bu mahkemeye camia olarak müdahil olmamız lazım. Maçlarda oluşacak yoğunlukla ilgili itirazlar ele alındığında davacıların senede 17 gün maç yapılacak olan stadı engelleme çalışmalarını anlamış değiliz. Bostanlı Pazarı senede 52 gün kurulup sabahtan akşama kadar açık kalıyor. Bu matematiğin sağlamasını yapıp ellerini vicdanlarına koysunlar" dedi. Karşıyaka'ya 62 milyon TL yatırımla yapılacak stat için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın geçen yıl hazırladığı nazım ve uygulama imar planı değişikliğine askı sürecinin son gününde aynı dilekçeyle itiraz eden 51 şahıstan 7'si, bakanlığın itirazları kabul etmemesi üzerine 20 Ocak'ta dava açarak yürütmeyi durdurmayı talep etmişti.

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