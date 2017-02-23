Karşıyaka'da elektrik krizi çözüldü (YENİDEN)

Borcun salı günü ödenmemesi üzerine bu sabah elektriği kesen görevliler, tesisatı mühürledi. A takımın kullandığı kamp merkezi, futbol ve basketbol altyapı tesisleri ile kondisyon salonları elektriksiz kalırken, jeneratörün devreye girmesiyle antrenman ve günlük işlerin aksamasını önledi. Öğleden sonra 22 bin TL borcu ödeyen yönetim, elektriği açtırırken, tesislere yeni bir abonelik bağlatacaklarını söyleyen Başkan Mutlu Altuğ, "Jeneratör sayesinde elektriksiz kalmadık. Borcu da ödeyip sorunu çözdük. Eski abonelikle ilgili birikmiş borçları da yeniden taksitlendireceğiz" şeklinde konuştu.
Borcun salı günü ödenmemesi üzerine bu sabah elektriği kesen görevliler, tesisatı mühürledi. A takımın kullandığı kamp merkezi, futbol ve basketbol altyapı tesisleri ile kondisyon salonları elektriksiz kalırken, jeneratörün devreye girmesiyle antrenman ve günlük işlerin aksamasını önledi. Öğleden sonra 22 bin TL borcu ödeyen yönetim, elektriği açtırırken, tesislere yeni bir abonelik bağlatacaklarını söyleyen Başkan Mutlu Altuğ, "Jeneratör sayesinde elektriksiz kalmadık. Borcu da ödeyip sorunu çözdük. Eski abonelikle ilgili birikmiş borçları da yeniden taksitlendireceğiz" şeklinde konuştu.