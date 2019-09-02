Karşıyaka'da Dusan ve Mert lige kadar kalacak
Ergin KARATAŞ / İZMİR, () - BASKETBOL Süper Ligi'nde ilk hazırlık maçlarına Belgrad'ta çıkan Pınar Karşıyaka'da takımla birlikte Sırbistan'a götürülen Dusan Cantekin ve Mert Celep, sezon başlayana kadar kalacak. Yeni transferlerden...
Ergin KARATAŞ / İZMİR, () -
BASKETBOL Süper Ligi'nde ilk hazırlık maçlarına Belgrad'ta çıkan Pınar Karşıyaka'da takımla birlikte Sırbistan'a götürülen Dusan Cantekin ve Mert Celep, sezon başlayana kadar kalacak. Yeni transferlerden Semih Erden ve Metecan Birsen, Çin'deki 2019 FIBA Dünya Kupası'nda A Milli Takım kadrosunda ter döktükleri için 2 aylığına anlaşmaya varılan iki basketbolcunun sözleşmeleri lig öncesi bitecek. Antrenman ve maçlarda kadroyu tamamlayan Dusan, geçen sezon Beşiktaş'ta oynadı. Yeşil-kırmızılıların altyapısında yetişen Mert, son olarak Ormanspor'da görev yaptı. Başantrenörlüğünü Karşıyaka'nın teknik patronu Ufuk Sarıca'nın yaptığı, Semih ve Metecan'ın forma giydiği A Milli Takım, Dünya Kupası'nda yarın saat 15.30'da dünya devi ABD'yle rakip olacak. Ay-yıldızlı ekibimiz ilk maçta Japonya'yı mağlup etmeyi başarmıştı.
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