İZMİR, () - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Karşıyaka'nın yeni sezon öncesi en önemli gol silahlarından biri olması beklenen Doğukan İnci'nin fiziksel açıdan hazır olmadığı öğrenildi. Son dönemde ismi başta Fenerbahçe olmak üzere Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Bursaspor gibi Süper Lig ekipleriyle anılan Doğukan, idman eksiğini kapatmaya çalışıyor. U19 Milli Takımı'yla Avrupa Şampiyonası'na katıldıktan sonra geçen hafta Karşıyaka'ya dönen 19 yaşındaki forvetin antrenmanlarda çok istekli olduğu belirtildi. Öte yandan perşembe günü Nazilli Belediyespor'la deplasmanda hazırlık maçı oynayacak yeşil-kırmızılılar, 5-20 Ağustos tarihleri arasında Afyonkarahisar'da kamp yapacak.
Karşıyaka'da Doğukan hazır değil
İZMİR, () - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Karşıyaka'nın yeni sezon öncesi en önemli gol silahlarından biri olması beklenen Doğukan İnci'nin fiziksel açıdan hazır olmadığı öğrenildi. Son dönemde ismi başta Fenerbahçe...
30 Temmuz 2018 Pazartesi 14:55
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