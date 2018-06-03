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Karşıyaka'da Doğukan'a milli onur

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () TFF 3. Lig'e düşen Karşıyaka'da sezonun ikinci yarısında altyapıdan çıkıp performansıyla parlayan Doğukan İnci, U19 Milli Takımı'na gidiyor. Doğukan'ın 16-29 Temmuz tarihlerinde Finlandiya'da düzenlenecek...

Karşıyaka'da Doğukan'a milli onur

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

TFF 3. Lig'e düşen Karşıyaka'da sezonun ikinci yarısında altyapıdan çıkıp performansıyla parlayan Doğukan İnci, U19 Milli Takımı'na gidiyor. Doğukan'ın 16-29 Temmuz tarihlerinde Finlandiya'da düzenlenecek U18 Avrupa Şampiyonası Finalleri için aday kadroya davet edileceği öğrenildi. Genç yıldız adayı uzun süre sonra yeşil-kırmızılılardan UEFA veya FIFA organizasyonunda milli takımlara giden ilk isim olacak. Kaf-Kaf'tan en son geçen yıl kaleci Erhan, İslam Oyunları'nda ay-yıldızlı formayı giymişti. 
Altyapıda forma giydiği eski takımları Bucaspor'a yetiştiricilik bedeli ödenip, Altınordu'yla bonservisinin yüzde 50'si karşılığında anlaşılarak 12 Şubat'ta ilk kez profesyonel yapılan Doğukan, 2. Lig'de 8'i ilk 11'de 90 dakika olmak üzere 10 maçta forma giyip 2 gol attı. 19 yaşındaki forvet, performansıyla kısa sürede kariyerinde ilk kez ay-yıldızlı takıma seçilmeyi başardı. Kaf-Kaf, Mayıs 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan futbolcudan yeni sezonda çok şey bekliyor.
TESİSLERDE SON RÖTUŞLAR
KARŞIYAKA'da yönetimin sezon içinde başlattığı Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki yenileme çalışmaları son aşamaya geldi. Geçen sezonun ilk yarısında sular borç nedeniyle kesildiği için yanan, ara ekim ve bakım yaptırılamadığı için balçık tarlasına dönen antrenman sahası yapılan aralıksız bakımla toparlandı. Basketbol altyapısının kullandığı iki salonun dışı ve içi boyatılıp, elektrik tesisatı tamiratı, soyunma odaları revizesi, iç ve dış kapı onarımları tamamlandıktan sonra kamp binası ve altyapı tesisleri de boyatıldı.
Antrenman sahasının kenarında çürüyüp yıkılmaya başlayan tel örgüler değiştirildi. Kamp merkezindeki odalar elden geçiriliyor. Tesis girişine yeni kapı yapılacak. Kulüp yönetim merkezi büyük oranda tesislere taşındı. Tesis bünyesinde yapılan Tibet Kızılcan Voleybol Salonu, parkeleri monte edildiğinde bitecek. Kaf-Kaf, yeni sezon içinde tesislerde futbol A takımının kullanacağı yeni bir kamp merkezi inşa etmek için proje çizdirdi. Antrenman sahasının büyütülüp 2 saha haline getirilmesi için de çalışma yapılıyor.

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