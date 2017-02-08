Karşıyaka'da Can rekora doğru

2011-12'de Denizlispor'da ilk yarıda 1 gol attıktan sonra kiralık olarak gittiği Turgutluspor'da ikinci devrede 12 golün altına imzasına atan Can, 13 golle en verimli sezonunu geçirmişti. Karşıyaka'da ilk kez görev aldığı 2013-14'ün ikinci yarısında 5 defa rakip ağları havalandıran golcü oyuncu, 2014-15'te 8 golle oynadı. Geçen sezon ikinci devrede gelip küme düşme acısı yaşadığı Karşıyaka'da 2 gol atabilen 29 yaşındaki santrfor, bu sezon 9 gole ulaşıp yeşil kırmızılı forma altında kendini aştı. Can Erdem, gol krallığı yarışındaki iddiasını koruyor.
İLK KEZ SEYİRCİSİZ
Karşıyaka, pazar günü evinde oynayacağı Hatayspor maçında cezası nedeniyle bu sezon ilk kez seyircisinden mahrum kalacak. Yeşil kırmızılı ekip Atatürk Stadı'nda boş tribünler önünde iç sahadaki 3 haftalık galibiyet özlemini sonlandırmaya çalışacak.
Hatayspor'un play off yarışındaki rakiplerinden biri olduğunu belirten teknik direktör Turgut Uçar, "Benim görevde olduğum İzmir'deki 2 maçta galibiyet alamadık. Bu kez kazanmak istiyoruz. Keşke taraftarımız da bizimle olsaydı" diye konuştu.
Ön libero Arif'in cezasının bittiği Karşıyaka'da sakatlıktan çıkan ön libero Mustafa Aşan'ın durumu hafta içinde netlik kazanacak. Disiplinsiz hareketleri nedeniyle U19 takımına gönderilen sol bek Onur, kadroda yer almayacak. FOTOĞRAF