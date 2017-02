Karşıyaka'da Can rekora doğru

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda son sıradaki Kayseri Erciyesspor'u buzla kaplı zeminde 6-0 mağlup eden Karşıyaka'da forvet Can Erdem, bu sezon kariyerinin en parlak dönemlerinden birini geçiriyor. Kayseri deplasmanında 2 kez rakip fileleri sarsarak toplam gol sayısını 9'a çıkaran deneyimli santrfor, normal sezonda kalan 13 haftada 5 gol daha bulması halinde kendi rekorunu kıracak. Profesyonel liglerde toplam 63 golü bulunan Can, bir sezonda en fazla 13 gol kaydetti.

2011-12'de Denizlispor'da ilk yarıda 1 gol attıktan sonra kiralık olarak gittiği Turgutluspor'da ikinci devrede 12 golün altına imzasına atan Can, 13 golle en verimli sezonunu geçirmişti. Karşıyaka'da ilk kez görev aldığı 2013-14'ün ikinci yarısında 5 defa rakip ağları havalandıran golcü oyuncu, 2014-15'te 8 golle oynadı. Geçen sezon ikinci devrede gelip küme düşme acısı yaşadığı Karşıyaka'da 2 gol atabilen 29 yaşındaki santrfor, bu sezon 9 gole ulaşıp yeşil kırmızılı forma altında kendini aştı. Can Erdem, gol krallığı yarışındaki iddiasını koruyor.

İLK KEZ SEYİRCİSİZ

Karşıyaka, pazar günü evinde oynayacağı Hatayspor maçında cezası nedeniyle bu sezon ilk kez seyircisinden mahrum kalacak. Yeşil kırmızılı ekip Atatürk Stadı'nda boş tribünler önünde iç sahadaki 3 haftalık galibiyet özlemini sonlandırmaya çalışacak.

Hatayspor'un play off yarışındaki rakiplerinden biri olduğunu belirten teknik direktör Turgut Uçar, "Benim görevde olduğum İzmir'deki 2 maçta galibiyet alamadık. Bu kez kazanmak istiyoruz. Keşke taraftarımız da bizimle olsaydı" diye konuştu.

Ön libero Arif'in cezasının bittiği Karşıyaka'da sakatlıktan çıkan ön libero Mustafa Aşan'ın durumu hafta içinde netlik kazanacak. Disiplinsiz hareketleri nedeniyle U19 takımına gönderilen sol bek Onur, kadroda yer almayacak.