Karşıyaka'da buzlar eridi

KONGRE sürecine odaklanan Karşıyaka'da Başkan Mutlu Altuğ'la Divan Kurulu Başkanı Cihan Büyükoral arasındaki gerilim yumuşadı.Başkan Altuğ ve bir grup yönetici, Büyükoral ile Divan Kurulu 2'nci Başkanı Halil Zeki Osma'yı ziyaret etti. Foça'daki görüşmeden tek yumruk hareket etme kararı çıktı. "Kavgayı birbirimize değil dışarıya karşı verelim" diyen Mutlu Altuğ, "Hem yönetim hem de divan kulübün iyiliğini düşünüyor. Karşılıklı demeçleri yüz yüze görüştük. Yüz yüze gelmeyince arada yanlış anlaşılmalar olabiliyor" dedi.Son aya kadar divanla iyi ilişkiler içinde olduklarını söyleyen Başkan Altuğ, "Eşi görülmemiş şekilde uyumlu çalıştık. Geçtiğimiz haftalarda arada oluşan yanlış anlaşılmaları bu toplantıda giderdik" diye konuştu. Karşıyaka'da Cihan Büyükoral'ın yönetime yaptığı, "Geç kalıyorsunuz" uyarısına Mutlu Altuğ, "Önce son kongrede sözü verilen mali destek toplansın. Birilerinin önü açılmaya çalışılmasın" şeklinde karşılık vermişti. Büyükoral, geçen hafta başkan adayı olarak mevcut yönetimden Serdar Işıldar'ı işaret etmişti.PLAY OFF KABUSUKarşıyaka, bu sezon play off kabusu yaşadı. Yeşil kırmızılıların futbol takımı, Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun 3'te 2'sini ilk 5 sıra içinde geçmesine rağmen son hafta öncesi altıncı sırada kalarak play off şansını yitirdi. Voleybol takımı, Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda play off'a kaldı ancak 1'inci etapta oynadığı 3 maçı da kaybederek finallere ulaşamadı. Pınar Karşıyaka'da ligin son maçında Tofaş'a 88-82 mağlup olarak 8 yıl sonra ilk kez play off dışında kaldı.

