Karşıyaka'da Büyükkarcı'dan stat çıkışı

Son rakip Nazilli

Skorbord yenileniyor

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

Karşıyaka'da 10 yılı aşkın süredir gündemden düşmeyen yeni stadın ihalesi Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından ikinci kez iptal edilirken, Başkan Turgay Büyükkarcı, statlarından kesinlikle vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Stat konusunda daha önce dönemin eski Gençlik ve Spor Bakanı olan Osman Bak dahil birçok kişi ve kurumla görüşen Büyükkarcı, TOKİ'nin geçen haftaki kararı sonrası temaslarının yoğun bir şekilde sürdüğünü belirterek, "Camiamız ve taraftarımız merak etmesin. Mali disiplin, stat, salon ve altyapı asla vazgeçmeyeceğimiz ana konularımız ve mottomuzdur" diye konuştu.

"Stat ve salon konularında açıklama yapmıyor olmamız bu işlerle ilgilenmediğimiz anlamına gelmesin" diyen Büyükkarcı, "Camiamız bugüne kadar göreve geldiğimiz 7 ayda bize çok güvendi, güvenmeye devam etsinler. Hem stat hem de salon konusundaki görüşmelerimiz en üst seviyede devam ediyor. Bu 2 tesisi kazandırmak için yönetimimiz yoğun bir şekilde mesai harcıyor. Bu görüşmeleri sanki sonuçlanmış gibi kamuoyunda paylaşmak bizim tarzımız değil. Taraftarımız merak etmesin, stat konusu bizim için kapanmadı, stadımız yapılana kadar kapanmayacak" dedi.

SON RAKİP NAZİLLİ

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yer alacağı yeni sezon öncesi çalışmalarını temmuz ayının başından bu yana İzmir'de sürdüren Karşıyaka, yarın ilk etabın son hazırlık maçında Nazilli Belediyespor'la karşılaşacak. Nazilli İlçe Stadı'ndaki mücadele saat 17.30'da başlayacak. Yeşil-kırmızılılar bu mücadelenin ardından 4 Ağustos'ta Afyon'da 15 günlüğüne kampa girecek.

SKORBORD YENİLENİYOR

Pınar Karşıyaka'da geçen sezon FIBA Şampiyonlar Ligi'nde iç sahada oynanan Murcia maçında sorun yaratıp kulübün başını ağrıtan Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nun skorbordu değişiyor. İstanbul'da temaslarda bulunan Başkan Turgay Büyükkarcı, skorbordu yenilecek firmanın yanı sıra yeşil-kırmızılı basketbol takımının malzeme tedarikçisiyle de anlaştı. Karşıyaka, kulübün marka değeri yükseltme konusunda 2 PR firmasıyla da anlaşmaya vardı.