Karşıyaka'da Büyükkarcı'dan potaya tepki

İZMİR, ()

KARŞIYAKA Başkanı Turgay Büyükkarcı, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde son 3 haftaya düşme hattının tek galibiyet üzerinde giren basketbol takımının performansına tepki gösterdi. Yazılı bir açıklama yapan Büyükkarcı, takımı sert bir şekilde uyararak kötü performansın sürdüğü takdirde ceza keseceklerinin sinyalini verdi. Büyükkarcı, "İstanbul deplasmanında Beşiktaş Sompo Japan'a kaybetmiş olduğumuz müsabakada mağlubiyetten çok sahada sergilemiş olduğumuz takım olgusundan uzak görüntü, şahsımı ve tüm yönetim kurulu üyelerimizi maalesef üzmüştür" dedi.

Büyükkarcı, açıklamasında, "Göreve geldiğimiz günden bu güne özellikle takımın sezon başında maruz kaldığı olumsuzlukları da düşünerek yaklaşımlarımızda uyarıcı, yapıcı ve onarıcı olmaya çabalasak da sorumluluklarımızı yerine getirmede ve verdiğimiz sözleri tutmada kararlı durmuş olsak da özellikle kırmızı çizgilerimizde karşılığını maalesef göremediğimiz kanısındayım. Unutulmamalıdır ki hiçbir kimse Karşıyaka Spor Kulübü'nün ve özellikle ay-yıldızlı armanın üzerinde değildir. Uyarı ile çözemediklerimiz maalesef ki ceza ile aşılacaksa olması gereken hak edildiği şekilde yapılacaktır" ifadelerini kullandı.