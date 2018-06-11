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Karşıyaka'da büyük değişim

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () Futbolda son yıllarda maddi sıkıntılar çeken Karşıyaka, başlattığı devrimle uzun süre sonra altyapıda şehir dışında özel turnuvaya katıldı. Yeşil-kırmızılılar, tüm ulaşım, yemek ve konaklama masraflarını...

Karşıyaka'da büyük değişim

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

Futbolda son yıllarda maddi sıkıntılar çeken Karşıyaka, başlattığı devrimle uzun süre sonra altyapıda şehir dışında özel turnuvaya katıldı. Yeşil-kırmızılılar, tüm ulaşım, yemek ve konaklama masraflarını karşılayıp U12 takımını aileleriyle birlikte 9 Haziran'da Türkiye çapından 16 takımın katılımıyla başlayan Afyon Kocatepe Kupası'na gönderdi. 
TFF 2. Lig'de 1.5 yıl maçlara, kampa gidecek para bulamakta güçlük çeken Karşıyaka'da son aylarda A takımda, tesisler ve idari işlerde başlayan değişim altyapıya yansıdı. Yeşil-Kırmızılı ekibin U12 takımı yıllar sonra katıldığı Afyon'daki turnuvada Antalya Şimşekspor'u 5-1, Trabzon Söğütspor'u 3-0 yenip Bursaspor'la 1-1 berabere kalarak çeyrek finale yükseldi.

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