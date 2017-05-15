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Karşıyaka'da bütçe telaşı

SPOR Toto 2'nci Lig, Basketbol Süper Ligi ve Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde sezonu erken tamamladıktan sonra 20-21 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olağanüstü genel kurula odaklanan Karşıyaka'da bütçe telaşı yaşanıyor. Yeşil kırmızılı...

Karşıyaka'da bütçe telaşı
SPOR Toto 2'nci Lig, Basketbol Süper Ligi ve Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde sezonu erken tamamladıktan sonra 20-21 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olağanüstü genel kurula odaklanan Karşıyaka'da bütçe telaşı yaşanıyor.
Yeşil kırmızılı yönetimin geçen hafta ziyaret ettiği basketbol takımının sponsoru Yaşar Holding'in yeni sezon için kulübe basketbol bütçesi için 6 milyon, genel giderler için ise 2 milyon TL olmak üzere toplam 8 milyon TL destek sağlayacağı öğrenildi.
Mevcut futbolcu kadrosuna 2 milyon 422 bin TL borcu bulunan ve kadronun dağılmaması için 31 Mayıs'a kadar oyunculara bir miktar ödeme yapıp yeniden anlaşmayı hedefleyen Karşıyaka'da yönetim, başka kaynaklar da arıyor.
Henüz farklı bir ismin çıkmadığı genel kurula tek aday olarak girmeye hazırlanan Başkan Mutlu Altuğ, çarşamba günü futbol takımına sponsor bulmak için birkaç firmayla görüşmeler yapacak. Altuğ, yönetime almak istediği yeni isimlerle de temas halinde. Mevcut futbolcuların alacakları, yöneticilerin sezon boyunca kulübe aktardıkları paralar için kulübün Futbol ve Basketbol Federasyonu gelirlerine koydukları 1.1 milyon TL tutarındaki temlik, 600 bin TL'nin üzerindeki personel borcu ve dövizdeki kur artışı gibi nedenlerle kulüp tüzüğünde belirlenen yıllık yüzde 3 borçlanma yetkisini aşan yönetim, olağanüstü kongre öncesi hesabı da tutturmaya çalışıyor.

 

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