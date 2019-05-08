Karşıyaka'da bilet kampanyası

İZMİR, () -

TFF 3. Lig 2. Grup'taki Play-Off yarı final ilk maçında 10 Mayıs Cuma günü saat 20.30'da Van Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayacak Karşıyaka'da taraftarlar, Atatürk Stadı'nı doldurmak için kampanya başlattı. Yeşil-kırmızılılar, yerel yönetimler, milletvekilleri, odalar, şirketler, eski yöneticeler ve kentteki diğer spor kulüplerinin başkanlarına çağrı yaptı. Taraftarlar, kulübün yanında olmaya davet ettikleri belediye başkanları, milletvekilleri ve oda başkanlarını maç için başlatılan bilet kampanyasına destek olmaya davet etti. Karşıyaka Taraftarlar Derneği'nin açıklamasında, "Karşıyaka, transfer yasağına rağmen altyapıdan yetiştirdiği gençleriyle şampiyonluğa koşuyor. Zafere giden bu yolda şehrin bütün dinamiklerinden desteklerini bekliyor. Gelin bilet kampanyamıza katılın, 3. Lig'de taraftar rekorunu kırıp, Atatürk Stadı'nı hep birlikte dolduralım. Adımızı finale yazdıralım" ifadeleri yer aldı.

Taraftarlar, "İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Bayraklı Belediye Başkanı Serdal Sandal, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Taraftarın Vekili Kerem Ali Sürekli ve bütün İzmir Milletvekilleri, büyük firmalar ve işadamları, semtimizin bütün sivil toplum örgütleri ve dernekleri, kulübümüzün eski başkanları ve eski yöneticileri, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Altay Başkanı Özgür Ekmekcioğlu ve saymayı unuttuğumuz nice isimler. Sizden ricamız, milli mücadele yıllarında İstiklal Madalyalı Kurtuluş Savaşı gazilerinin kurduğu, armasına Atatürk tarafından ay-yıldız verilen, bir başkaldırı simgesi olan Karşıyaka Spor Kulübü'nün onuruyla eski günlerine dönmesi için bilet kampanyasına destek olmanız. Şampiyonluk yakın, biletleri alın" çağrısında bulundu.