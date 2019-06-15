Karşıyaka'da bekleyiş sürüyor

Yaklaşık 1 haftadır Almanya'da gurbetçi genç oyuncuları izleyen Şensan ve Toros'un hafta içinde İzmir'e dönüp kulüpteki gelecekleri konusunda kararlarını açıklamaları bekleniyor. Eski futbolcularına olan borçları nedeniyle transfer yasağı bulunan Karşıyaka, yeni sezonda da altyapıdan yetişen gençleriyle mücadele edecek.
Yaklaşık 1 haftadır Almanya'da gurbetçi genç oyuncuları izleyen Şensan ve Toros'un hafta içinde İzmir'e dönüp kulüpteki gelecekleri konusunda kararlarını açıklamaları bekleniyor. Eski futbolcularına olan borçları nedeniyle transfer yasağı bulunan Karşıyaka, yeni sezonda da altyapıdan yetişen gençleriyle mücadele edecek.