Karşıyaka'da bekleyiş

SPOR Toto 2'nci Lig'de transfer yasağı bulunduğu için kadrosundaki futbolcuları da kaybetme tehlikesi yaşayan Karşıyaka'da tek aday olarak seçime girip yeniden başkanlığa seçilen Mutlu Altuğ ile yönetimi, Yaşar Holding'ten 31 Mayıs'a kadar mali destek bekliyor.

Holding cephesinden futbol takımı için 2.5 milyon TL kaynak talep eden yeşil kırmızılılarda alacakları için Futbol Federasyonu kanalıyla kulübe ihtar çeken Mustafa Aşan, 97 bin TL'si ödenmezse 28 Mayıs'ta serbest kalacak. Federasyon'a giden ve paraları ödenmezse haziran ayının başında serbest kalma hakkı kazanacak isimlerden Onur'un 113, Metin'in 110, Arif'in 100, Ali Kemal'in 88, Fatih'in 80, Hakan'ın ise 70 bin TL alacağı var.

Sözleşmesi 31 Mayıs'ta bitecek takımın tecrübeli futbolcularından Abdülhamit, bu sezon için kulüpten 179, Cenk 178, Mahmut 175, Can 152, Tayfun 147, Okan 132, Behram 62 bin TL alacaklı. Mevcut kadrosuna toplam 2 milyon 422 bin TL peşinat ve maç başı hak ediş borcu olan Kaf-Kaf'ta Yaşar Holding'le hafta içinde görüşüp ödeme planını netleştirmek istediklerini söyleyen yönetimden Serdar Işıldar, "Oyuncuların alacak dosyalarını inceliyoruz. Holdingle temas kurup oyuncularla alacak ve yeni sezon peşinatlarıyla ilgili birkaç gün içinde masaya oturacağız" dedi. Cumartesi günü düzenlenen kongrede göreve gelen yönetim, görev dağılımını Hollanda'ya giden Başkan Mutlu Altuğ'un dönüşünde yapacak.