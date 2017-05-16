Karşıyaka'da başkanlar zirvesi

KARŞIYAKA'da 20-21 Mayıs'ta yapılacak olağanüstü genel kurula tek aday olarak girmeye hazırlanan Başkan Multu Altuğ, divan yönetimi ve başkanlar kuruluyla bir araya geldi.

Divan Kurulu Başkanı Cihan Büyükoral'ın çağrısıyla Yelken Tesisleri'nde yapılan toplantıya divan yönetiminin yanı sıra eski başkan ve yöneticilerden Mehmet Ali Kasalı, Fatih Diniz, Yılmaz Temizocak, Özer Kırca, Seyhan Evlioğlu, Coşkun Süer, Sezgin Çubukçu gibi isimler katıldı. Başkan Mutlu Altuğ ve Asbaşkan Serdar Işıldar, toplantıda divan üyeleri ve eski başkanlara kulübün son durumuyla ilgili bilgi verdi. Henüz başka bir başkan adayının çıkmadığı yeşil kırmızılılarda eski başkanlar, seçime tek aday etrafında birleşerek gidilmesini savundu.

Eski başkanların kulüpte daha aktif rol üstlenmeleri gerektiğini dile getiren Mutlu Altuğ, "Borçların orta vadeli tasfiyesiyle ilgili bir komite kurulmasını kararlaştırdık. Kongreye kadar liste çalışmalarına ağırlık vereceğim. Mali gücü olan, camia içinden yönetime talip bir aday çıkıp projeleriyle bizi ikna ederse seçimin çift listeli olmaması için çekilip önünü açmaya da hazırım" dedi.

Mevcut kadrodaki futbolculara 2 milyon 422 bin, personele 600 bin TL'nin üzerinde borcu bulunan Karşıyaka'da tüzükte belirtilen 1 yılda yüzde 3 borçlanma yetkisini aşmadıklarını da savunan Altuğ, "Kulübün Futbol ve Basketbol Federasyonu gelirleriyle, eski borçları da kapattığımız için tüzükteki bu maddeye takılmayacağız" diye konuştu.

BÜYÜKORAL-HOLDİNG BULUŞMASI

Karşıyaka'da yönetimle kongre sürecinde şaşadığı gerginliği, geçen hafta sonunda gerçekleşen buluşmada ortadan kaldıran Divan Kurulu Başkanı Cihan Büyükoral, dün basketbol takımının sponsoru Yaşar Holding yönetimiyle de bir görüşme yaptı. Büyükoral'ın Yaşar Holding'e kulübün mevcut durumuyla ilgili bilgi verdiği bildirildi.