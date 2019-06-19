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Karşıyaka'da Başkan Vekili Şensan istifa etti

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Karşıyaka'da, futbol şubenin maaş, prim, deplasman gideri ve faturalarını tek başına karşılayan Başkan Vekili Gökhan Şensan, camiadan destek çağrısına karşılık alamadığını belirterek istifa etti. Başkan...

Karşıyaka'da Başkan Vekili Şensan istifa etti
TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Karşıyaka'da, futbol şubenin maaş, prim, deplasman gideri ve faturalarını tek başına karşılayan Başkan Vekili Gökhan Şensan, camiadan destek çağrısına karşılık alamadığını belirterek istifa etti.
Başkan Vekili Gökhan Şensan 'Büyük Karşıyaka ailesine' başlığıyla yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"2018 Ocak ayından beri sürdürdüğüm Karşıyaka Spor Kulübü Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerimden bugün itibarıyla ayrılıyorum. Göreve geldiğimizde dağılmak üzere olan, Türkiye'nin en genç ve en düşük bütçeli profesyonel futbol takımımızı Play-Off oynayacak duruma getirdik. Futbol altyapımızda bir devrim yaparak tüm yaş gruplarında şampiyonluğa oynayan bir yapı kurduk. Bu sistem bozulmadığı takdirde özlenen başarılar çok yakındadır. Ancak ben ve futbol şubede bulunan yönetici arkadaşlarım bu süreçte yalnız bırakıldık. Bu ilgisizliğe dikkat çekmek amacı ile ben görevimden ayrılıyorum. Bir buçuk yıllık süreçte bana tarifsiz sevinçler yaşatan futbolcu kardeşlerime, teknik direktörüm Sayın Mesut Toros ve yardımcılarına, altyapılar ve üstyapılarda çalışan tüm kulüp personeline, benim için hepsi birer kardeş ve ağabey olan futbol şubesi yöneticilerine, kulüp başkanımız Sayın Turgay Büyükkarcı'ya sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hakkınızı helal edin."

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