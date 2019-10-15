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Karşıyaka'da Başkan Büyükkarcı umut saçtı

İZMİR, ()- TFF 3. Lig 2. Grup'ta deplasmanda Esenler Erokspor'a 1-0 yenilerek son haftalarda yakaladığı çıkışı sürdüremeyen Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükarcı, camiaya umut dağıttı. Yeşil-kırmızılı takımın iyi yolda olduğunu...

SPOR 15.10.2019, 13:27
Karşıyaka'da Başkan Büyükkarcı umut saçtı

İZMİR, ()-

TFF 3. Lig 2. Grup'ta deplasmanda Esenler Erokspor'a 1-0 yenilerek son haftalarda yakaladığı çıkışı sürdüremeyen Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükarcı, camiaya umut dağıttı. Yeşil-kırmızılı takımın iyi yolda olduğunu dile getiren Başkan Büyükkarcı, "Çok kolay pozisyona girip, çok zor gol atan bir takımız. Ancak bu kısa süre içinde aşılabilecek bir şey. Soner hocanın gelmesiyle birlikte oyuncular kendine geldi. Fizik güçleri yükseliyor. Bu bizi gelecek adına umutlandırıyor. Çok kısa süre içinde her şey rayına oturacak" dedi.
Teknik direktör Soner Tolungüç ve Sportif Direktör Atilla Güneş'le sık sık görüşmeler yaptığını söyleyen Turgay Büyükkarcı, "Onlar da takımımızdan çok umutlu. Oyuncularımız mutlu. İyi sonuçlar bence çok uzak değil. Geçen sene de böyle başlamıştık. Camiamızı umutlandıracağız. Yapılan her şey taraftar ve arma için. Taraftarımız bu takıma sahip çıksın, sahip çıktıklarında neler olduğunu geçmişte yaşadık. Ben çok umutluyum, bu takımın iyi şeyler yapacağına inanıyorum" diye konuştu.
Forvet Hakan'a da parantez açan Büyükkarcı, "Hakan özgüven sorununu aşacak. Ona güveniyorum" mesajı verdi.

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