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Karşıyaka'da Bakan Bak'la stat zirvesi

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () KULÜBE yapılacak yeni stadın 10 yıldır yolunu gözleyen Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı, bir dizi ziyaret için İzmir'de bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'la bir araya geldi. Kentte Altınordu'nun...

Karşıyaka'da Bakan Bak'la stat zirvesi

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

KULÜBE yapılacak yeni stadın 10 yıldır yolunu gözleyen Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı, bir dizi ziyaret için İzmir'de bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'la bir araya geldi. Kentte Altınordu'nun düzenlediği 5. U12 İzmir Cup'ın açılışını yaptıktan sonra kırmızı-lacivertli kulübün Torbalı'daki tesislerini gezip Alsancak Stadı'ndaki inşaat çalışmalarını denetleyen Spor Bakanı Bak, akşam saatlerinde İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Gençlik Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve siyasilerle Kaya Termal Otel'deki akşam yemeğinde bir araya geldi. Yemeğe spor kulübü başkanlarından yalnız Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı katıldı. Büyükkarcı, Bakan Osman Aşkın Bak'la öncelikli olarak imar planı yeniden davalık olan Karşıyaka Stadı'nı görüştüklerini söyledi.
Turgay Büyükkarcı, "Bakanımız stadımızın inşaatı konusundaki kararlılıklarını tekrarlayıp her türlü desteği vermeyi sürdüreceklerini söyledi. Karşıyaka halkından stat için biraz daha destek beklediklerini dile getirdi. Stadın yanında projesini 3 yıl önce çizdirdiğimiz 10 bin kişilik yeni salon konusundaki taleplerimizi ilettim. Çiğli'de belirlenen arazi konusunda son karar çıkacak, projenin hızlandırılmasının talimatını verecek. Kulübümüze ait salonumuzun yapılması stadımız kadar önemli. Örnekköy Ulusal Tenis Eğitim Merkezi'ndeki 2 tenis kortunu 15 gün önce kulübe kazandırmıştık. Bu kortların sayısını 8'e çıkartmak için de söz aldık. Kulübün borçlarının yapılandırmasıyla ilgili girişimlerimizden haberdarlar, memnunuyitlerini bildirdiler. Bu girişimlerle kulübe daha güvenle baktıklarını söyledi" dedi.

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