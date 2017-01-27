Karşıyaka'da Ayşegül sezonu kapattı

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda hafta içinde evinde lider Beylikdüzü Voleybol'u 3-1 yenerek galibiyet serisini 11 maça çıkaran Karşıyaka'da sağ ayak bileğinden sakatlanan pasör Ayşegül Girgin'in sezonu kapatması keyifleri kaçırdı.

Dr.Bülent Zeren tarafından yapılan kontrol sonrası ayak bilek bağları koptuğu tespit edilen genç pasörün pazartesi günü ameliyat olacağı öğrenildi.

Güzel devam eden bir sezonda kötü bir şekilde sakatlandığı için üzgün olduğunu dile getiren Ayşegül, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Sezonu böyle bitirmek istemezdim. Sakatlandığım andan beri arkamda duran, hastanede dahi beni yanlız bırakmayan büyük Karşıyaka taraftarına sonsuz teşekkürler. En kısa sürede daha sağlam bir şekilde ayağa kalkacağım." FOTOĞRAF