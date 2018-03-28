Karşıyaka'da aynı sendrom

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon çeyrek finalde grup maçlarında farklı mağlup ettiği Umana Reyer Venezia'ya elenen Pınar Karşıyaka, bu sezon da yine Final Four'un kapısına kadar gelerek gruplarda rahat geçtiği UCAM Murcia karşısında evindeki ilk maçta dağıldı. Geçen sezon Venezia'yla gruplarda oynadığı ilk maçı 75-61 kaybettikten sonra rakibini rövanşta 40 sayı farkla, 99-59 mağlup eden Kaf-Kaf, Fraport Skyliners ve Beşiktaş'ı eleyip yine İtalyan temsilcisiyle eşleşti. Evindeki ilk maçı 74-71 kazanan Kaf-Kaf, rövanşı ise 74-66 kaybederek Final Four hayallerine veda etti. Bu sezon ön elemeden başladığı Avrupa sahnesinde A Grubu'nu 14 maçta 10 galibiyetle ikinci sırada tamamlayan Kaf-Kaf, gruptaki rakibi UCAM Murcia'yı deplasmanda 96-91, evinde 79-72 yenmeyi başardı.

Play-Off'ta son 16 turunda PAOK'u eledikten sonra son şampiyon Tenerife'yi saf dışı bırakan Murcia'yla çeyrek finalde tekrar rakip olan Karşıyaka, ev sahibi olduğu ilk maçtan kabusu yaşadı. İspanyol ekibi karşısında ilk yarıyı 19 sayı farkla geride tamamlayan Kaf-Kaf, ikinci yarıda farkı 7'ye kadar indirse de son anlarda 79-65'lik mağlubiyete engel olamadı. Waters, Banic, Metin gibi isimlerden ilk maçta verim alamayan yeşil-kırmızılı ekip, Final Four oynamak için rakibini 4 Nisan'da İspanya'daki rövanşta en az 15 sayı farkla yenmek zorunda. Karşıyaka'da son periyotta rakip oyuncu Rojas'ın müdahalesiyle ayak bileğinden sakatlanan Berk'in rövanşta forma giymesi zor. Farklı mağlubiyete rağmen umudunu kaybetmeyen Antrenör Aleksandar Trifunovic, önlerinde 40 dakika daha olduğunu söyledi.

SALON AYIBI

PINAR Karşıyaka-UCAM Murcia maçında yaşanan aksaklıklar, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki sıkıntıları da gün yüzüne çıkardı. Salonda skorboard, ana kartı yandığı için bozulunca ikinci yarı 1 saat gecikmeyle başladı. Skorboard ve 24 saniye süresi çalışmadığı için skor ile kalan süre mikrofonla anons edildi. 2005 Üniversite Oyunları için yapılıp mülkiyeti Karşıyaka Belediyesi'ne ait olan salonda 13 yıldır skorboard ve parkeler hiç değiştirilmedi. Servisini ve bakımını kulübün üstlendiği skorboardun teknik altyapısıyla ilgili yıllardır adım atılmadı.

Elektrik tesisatı, aydınlatma ve soyunma odalarında sıkıntı yaşanan salonun parkeleri aradan geçen 13 yılda yenilenmedi. Kulübün daha önce 2 kez kapsamlı bakımdan geçirdiği parkeler yer yer kabarmaya başladı. Parke, son 4 yılda yalnız 2015'te Euroleague maratonu öncesi kulüp tarafından boyatıldı. Sponsor Yaşar Holding şirketlerinden DYO'nun bu sezon devreye girerek parkeler ile salonun içini ücretsiz boyamayı teklif ettiği ancak Karşıyaka Belediyesi'nin teklifi salonun dışını kapsamadığı için kabul etmediği öğrenildi. Yaşanan aksaklıklarla Kaf-Kaf'ın Final Four'a ev sahipliği yapma hayali suya düştü.

​CEZA KAPIDA

KARŞIYAKA'ya Murcia maçında yaşanan olaylarla ilgili saha kapatmaya varacak ceza gelme ihtimali olduğu öğrenildi. Maçı 1 saat durduran skorboard arızasının üzerine son periyotta rakip oyunculardan Rojas'a bir taraftarın fiili müdahalede bulunması, sahaya bir ayakkabı ve madeni paralar dahil yabancı madde yağması, kulübün başını ağrıtacak. Son periyotta oyun, yaşanan gerginlik yüzünden 15 dakika daha durmuştu.