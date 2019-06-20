Karşıyaka'da artçı şok

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ndeki Pınar Karşıyaka'ya şampiyonluk dahil 3 kupa kazandıran A Milli Takım Antrenörü Ufuk Sarıca'yı 3 yıl aradan sonra kulübe döndüren Başkan Turgay Büyükkarcı, Şensan başta olmak üzere toplam 11 ismin istifa etmesiyle karar aşamasına geldi. Ana yönetimde 11 istifa sonrası başkan hariç 8 ismin kaldığı yeşil-kırmızılılarda görevi sürdürmek isteyen Turgay Büyükkarcı, olağanüstü kongre kararı alıp almamayı değerlendiriyor.
MUSTAFA VE HAKAN YOL AYRIMINDA
Karşıyaka'da sözleşmeleri bittikten sonra Başkan Vekili Gökhan Şensan'la prensipte anlaşan transfer yasaklısı takımın iki önemli ismi Mustafa Aşan ve Hakan Kuş, Şensan'ın istifa kararıyla yol ayrımına geldi. İki futbolcunun da menajerleriyle görüşüp kendilerine talip olan kulüplerle temas kurmaya başladığı öğrenildi. Farklı takımlardan teklif almasına rağmen daha önce Gökhan Şensan'la anlaşarak kalmayı seçen teknik direktör Mesut Toros da gelişmeleri bekliyor.