Karşıyaka'da artçı şok

TFF 3'üncü Lig’de geçen sezon Play-Off oynayan futbol takımının yanı sıra, personel maaşları, altyapı takımları ve tesislerin mali yükünü büyük oranda çeken yönetimin etkili ismi Başkan Vekili Gökhan Şensan'ın, yeni sezon öncesi, destek çağrılarına yanıt alamayıp istifa etmesiyle sarsılan Karşıyaka'da, artçı şoklar geldi. Yönetimde Şensan'a yakın isimler Hakan Çeliker, Ziyanur Hasbay, Cafer Aralı, Serkan Odaman, Can Özakın, Yücel Tekin ve Ali Talak da istifa kararı aldı. Cenk Karace, Gökşin Konsoloğlu, Olgar Erdoğanlar'ın daha önce ayrıldığı Karşıyaka'da yönetim, üst üste gelen istifalarla çok zayıfladı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ndeki Pınar Karşıyaka'ya şampiyonluk dahil 3 kupa kazandıran A Milli Takım Antrenörü Ufuk Sarıca'yı 3 yıl aradan sonra kulübe döndüren Başkan Turgay Büyükkarcı, Şensan başta olmak üzere toplam 11 ismin istifa etmesiyle karar aşamasına geldi. Ana yönetimde 11 istifa sonrası başkan hariç 8 ismin kaldığı yeşil-kırmızılılarda görevi sürdürmek isteyen Turgay Büyükkarcı, olağanüstü kongre kararı alıp almamayı değerlendiriyor.

MUSTAFA VE HAKAN YOL AYRIMINDA

Karşıyaka'da sözleşmeleri bittikten sonra Başkan Vekili Gökhan Şensan'la prensipte anlaşan transfer yasaklısı takımın iki önemli ismi Mustafa Aşan ve Hakan Kuş, Şensan'ın istifa kararıyla yol ayrımına geldi. İki futbolcunun da menajerleriyle görüşüp kendilerine talip olan kulüplerle temas kurmaya başladığı öğrenildi. Farklı takımlardan teklif almasına rağmen daha önce Gökhan Şensan'la anlaşarak kalmayı seçen teknik direktör Mesut Toros da gelişmeleri bekliyor.