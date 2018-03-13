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Karşıyaka'da Arslan'dan tepki

İZMİR, () TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor'a da son dakikalarda kalesinde gördüğü golle 1-0 yenilerek kurtuluş hattının 7 puan gerisinde kalan Karşıyaka'da teknik direktör Cihat Arslan, kadronun tecrübeli isimlerine tepki...

Karşıyaka'da Arslan'dan tepki

İZMİR, ()

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor'a da son dakikalarda kalesinde gördüğü golle 1-0 yenilerek kurtuluş hattının 7 puan gerisinde kalan Karşıyaka'da teknik direktör Cihat Arslan, kadronun tecrübeli isimlerine tepki gösterdi. 
Kalan 8 hafta öncesi son kozlarını oynayan yeşil-kırmızılılarda tarif edilemeyecek kadar çok üzüldüğünü söyleyen Cihat Arslan, "Altyapı ağırlıklı bir kadromuz var ve en çok sahada varını yoğunu ortaya koyan genç oyucularımıza acıyorum. Ellerinden geleni yapıyorlar. Sahada çırpınıyorlar. Kızdığım ve beni hayal kırıklığına uğratan sahadaki ağabeyler, yani takımın tecrübeli oyuncuları. Onların oyunda daha çok sorumluluk alması lazım. Gençlere ayak uydurup onların eksikliklerini kapatması lazım. Ne yazık ki takımdaki tecrübeliler beklentinin çok altında performans gösteriyorlar" diye konuştu.
 

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