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Karşıyaka'da Anıl tehlikesi

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarıda kümede kalma mücadelesi verecek Karşıyaka'da sol bek Anıl Çıracı'nın alacakları için kulübe 1 ay önce ihtarname çektiği öğrenildi.  Genç savunmacı yarına...

Karşıyaka'da Anıl tehlikesi

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarıda kümede kalma mücadelesi verecek Karşıyaka'da sol bek Anıl Çıracı'nın alacakları için kulübe 1 ay önce ihtarname çektiği öğrenildi. 
Genç savunmacı yarına kadar kendisine 165 bin TL ödeme yapılmaması halinde serbest kalma hakkı kazanacak. Karşıyaka'da profesyonel olan 23 yaşındaki futbolcu ligin ilk yarısında 11 karşılaşmada görev aldı.
Yönetim, Anıl'ın yanı sıra tek taraflı fesih hakkı kazanan Abdülhamit ve Mahmut'un takımda kalmaları için yarın iki oyuncuya 50'şer bin TL ödeme yapmak zorunda. Ayrıca Can Erdem ve Ali Say ise takımdan ayrılmıştı. 
Öte yandan cumartesi günü sona erecek Antalya kampını sürdüren Karşıyaka, cuma günü ikinci hazırlık maçını oynayacağı bir rakip arıyor. Kampın kendilerine iyi geldiğini dile getiren teknik direktör Halim Okta, "Buradaki ortam ve sahalar güzel. Oyuncularımızın morali yerinde. İyi bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Eksiklerimiz var ancak sorunlar bizi yıldırmayacak. İkinci yarıda Karşıyaka'yı bir an önce düşme potasından çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu. 
Yeşil-kırmızılılar Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında 3'ncü Lig ekiplerinden Tire 1922'yi 1-0 mağlup etmişti.

(FOTOĞRAFLI)

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