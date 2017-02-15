Karşıyaka'da amatör kulüplere modern tesis

İZMİR, () KARŞIYAKA Belediyesi'nin, amatör küme ve alt lig maçlarının oynanması amacıyla Zübeyde Hanım Mahallesi'nde yaptırdığı Karşıyaka Efsaneleri Futbol Sahası'nın, mayıs ayında hizmete gireceği açıklandı. Soyunma odaları, hakem odası, basın odası, tuvaletler ve otoparkın yer aldığı 2000 seyirci kapasiteli tesisin sentetik çim zemininin FIFA standartlarına uygunluk belgesi taşıdığı bildirildi. Gece maçları için aydınlatma sistemi de bulunan tesise, müsabakaların oynanacağı sahanın yanı sıra bir de antrenman sahası inşa edildi.

"Karşıyakamızın geçmişinden güç alarak yeni efsane sporcuları bu sahada yetiştireceğiz" diyen Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Spor kenti Karşıyaka'da amatör kümede ve alt liglerde mücadele eden takımların tesis ihtiyacına ilaç olacak bir yatırımı hayata geçiriyoruz. Çalışmaları büyük bir hızla ilerleyen tesis, çok yakında hizmete girecek. Sporculara donanımlı, sağlıklı ve çağdaş bir ortam sunacak bu yatırım sayesinde, daha çok çocuk ve gencimizi sporla buluşturacak, geleceğin yıldızlarını yetiştireceğiz" şeklinde konuştu. FOTOĞRAFLI