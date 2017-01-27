Karşıyaka'da Altuğ-Büyükkarcı gerilimi tırmanıyor

KARŞIYAKA'da tek kasa sistemine geçilmesinin ardından Başkan Mutlu Altuğ ile Basketbol Şube Başkanı Turgay Büyükkarcı arasındaki gerilim, her geçen gün tırmanıyor.

Başkan Mutlu Altuğ'un ABD'de bulunan Turgay Büyükkarcı'nın katılmadığı son toplantıda basketbol şubesini kendisine bağladı, aynı zamanda Büyükkarcı'nın sezon başında yönetim kurulu kararıyla kulüp gelirlerine koyduğu 990 bin TL tutarındaki temliği de kaldırdığı bildirildi. Toplantıda ayrıca tüzüğün 30'uncu maddesi gereği Büyükkarcı'ya verilen temsil ve imza yetkisinin de alındığı öğrenildi.

Alınan kararlar doğrultusunda 26 Mayıs 2016'da basketbol şube başkanlığına getirilen Turgay Büyükkarcı'nın bu görevi sona ererken 19 Ağustos 2016'ta yönetim kurulu kararıyla Basketbol Federasyonu gelirlerinden verilen 990 bin 327 TL tutarındaki temlikin kaldırılmasıyla, alacaklarını tahsil etmesinin yolu kapatılmış oldu.

Başkan Mutlu Altuğ, geçen hafta Büyükkarcı'nın kulübe sezon başından bu yana nakit 200 bin TL verdiğini söylemiş, Turgay Büyükkarcı ise 608 bin TL aktardığını ve halen kulüpten 347 bin TL alacağı bulunduğunu açıklamıştı.

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Karşıyaka'da salı akşamı yapılan kritik toplantıya Başkan Mutlu Altuğ'un yanı sıra 2'nci Başkan Yener Eyüboğlu, Genel Sekreter Onur Keleş, Asbaşkan Serdar Işıldar, Sayman Serhat Bayülken ile yöneticilerden Oktay Yeşil, Aygün Cicibaş, Hakan Çeliker, Bora Pehlivanlar, İbrahim Palaoğlu ve Talat Dülge katıldı. ABD'de olan Turgay Büyükkarcı'nın yanı sıra Gökşin Konsoloğlu, Rahmi Sarıcı, Kamil Karadeniz ve Voleybol Şube Başkanı Serkan Ergüven toplantıda yer almadı.