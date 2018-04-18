Karşıyaka'da Altuğ'a ceza yok

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

TFF 2'nci Lig'den 38 yıl sonra 3'üncü Lig'e düşmenin acısını yaşayan Karşıyaka'da disiplin kurulu, yönetimin çarpıcı usulsüzlük iddialarıyla kulüp tüzüğünün 42'nci maddesi uyarınca kendilerine sevkettiği eski başkan Mutlu Altuğ'a disiplin cezası vermedi. Kulüpte 1.5 yıl başkanlık yaptıktan sonra istifa ederek 20 Ocak'taki olağanüstü kongrede görevden ayrılan Altuğ'la ilgili 20 Mart'ta kendilerine gelen dosyayı inceleyen Bahadır Mete, Murat Osma, Süleyman Özsakarlı, Engin Ciner, Cihangir Özşener, Ali Özcan, Alp Bolevin ve Oktay Yeşil'den oluşan kurul, eski başkandan savunma aldı. Disiplin kurulu, dosyayı inceledikten sonra Mutlu Altuğ'la ilgili kendilerine sevkedilen iddiaların hukuki açıdan adli mercilerce irdelenecek konular olduğuna hükmederek herhangi bir disiplin cezası verilmesine gerek bulmadı.

Karşıyaka tüzüğünün disiplin cezası uygulanması gereken tutum ve davranışları kapsayan 42'nci maddesinin içeriğine, dernek onur ve saygınlığına zarar verici, yönetim kurulu kararlarına aykırı, derneğe zarar veren söylem, dernek malvarlığına kasten zarar verici eylem ve fiillerde bulunmak, dernek düzenini bozacak, itibarını zedeleyecek fiillerde bulunmak gibi konular giriyor. Tüzüğe göre bu fiilleri işleyenlere, uyarı, kınama ve üyelikten çıkarmaya kadar cezalar veriliyor. Altuğ'dan daha önce döneminde bir içecek firmasından alınmasına rağmen kulüp kasasına girmeyen para, yüksek ücretle sözleşmesiz çalışan personeller, SGK yapılandırılmasının bozulması gibi konulardan savunma isteyen yönetimin, disiplin kurulunun kararı üzerine hukuki yollara başvurmayı değerlendirdiği öğrenildi. Mutlu Altuğ ise yönetimin disiplin hamlesi üzerine 20 Ocak'taki kongrenin iptal edilip kulübe kayyum atanması için 5 Nisan'da dava açmıştı.

SON MAÇ SEYİRCİSİZ

Karşıyaka, küme düşmesinin kesinleştiği son Karagümrük maçında taraftarının neden olduğu kötü ve çirkin tezahürat nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Kuruldan aynı nedenle bu sezon daha önce 5 kez ceza alarak 3 Mart'taki Gümüşhanespor maçını seyincisiz oynayan Kaf-Kaf'ın, Fethiyespor'la 29 Nisan'da yapılacak sezonun son iç saha karşılaşmasına da taraftarından yoksun çıkması bekleniyor. PFDK, kararını yarın açıklayacak. Antrenmanlara teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde yeniden başlayan Karşıyaka'da umutların tükenmesinin ardından Tayfun, Mahmut, Mustafa Aşan gibi isimler sezonu erken bitirmek için teknik heyetten izin istedi. Yönetimle Cihat Arslan, sezonun geri kalan kısmıyla ilgili bir araya gelip görüş alışverişinde bulunacak.