Karşıyaka'da alkışlar Erdoğan ve defansa
Ergin KARATAŞ / İZMİR, () TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off oynadığı geçen sezon 5 ve 6 maçlık gol yememe serileri yakalayan Karşıyaka'da kaleci Erdoğan ve defans hattı bu yıl da aynı performansı sürdürüyor. Yeşil-kırmızılılarda...
Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off oynadığı geçen sezon 5 ve 6 maçlık gol yememe serileri yakalayan Karşıyaka'da kaleci Erdoğan ve defans hattı bu yıl da aynı performansı sürdürüyor.
Yeşil-kırmızılılarda ilk profesyonel maçına geçen sezon başında çıkıp bir daha eldivenleri bırakmayan henüz 21 yaşındaki file bekçisi Erdoğan, yine takımın kurtarıcılarından oldu. Geçen sezon en kritik haftalarda kalesini gole kapatarak yeşil-kırmızılıların Play-Off oynamasına büyük katkı yapan genç kaleci, bu sezon son 5 maçın 4'ünde gol yemedi.
Sezona tutuk başlayan Kaf-Kaf'ta ilk 3 maçta kalesinde 5 gol gören Erdoğan, ardından takım arkadaşlarıyla birlikte form tuttu. Son 5 haftada yalnız 1-0 kaybedilen Esenler Erokspor deplasmanında tek gol yiyen Erdoğan, takımın çıkışına büyük katkı yaptı. Karşıyaka, kalesini gole kapattığı son 5 maçın 4'ünde 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puan topladı. Cumartesi günü oynanacak Ağrı 1970 Spor deplasmanının hazırlıklarını sürdüren Karşıyaka'da altyapıdan profesyonel yapılan Caner Cengiz menüsküs ameliyatı oldu. Genç futbolcunun 3 hafta sonra antrenmanlara başlayacağı öğrenildi.
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