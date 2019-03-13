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Karşıyaka'da alkışlar Erdoğan'a

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () TFF 3. Lig 2. Grup'ta son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puan toplarken hiç gol yemeyen Karşıyaka'da 21 yaşındaki file bekçisi Erdoğan Açar, kalesinde güven verdi. Sezon başında kaleci Erhan'ın Altınordu'ya...

Karşıyaka'da alkışlar Erdoğan'a

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

TFF 3. Lig 2. Grup'ta son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puan toplarken hiç gol yemeyen Karşıyaka'da 21 yaşındaki file bekçisi Erdoğan Açar, kalesinde güven verdi. Sezon başında kaleci Erhan'ın Altınordu'ya transferiyle sürpriz bir şekilde ilk hafta Van Büyükşehir Belediyespor deplasmanında profesyonel olarak ilk kez eldivenleri eline geçiren genç kaleci, bir daha çıkarmadı. 
Ligde oynanan 26 maçın tamamında 90 dakika sahada kalan Erdoğan, 10 karşılaşmada kalesini gole kapadı. Özellikle son 4 maçta müthiş bir performans sergileyen file bekçisi, 360 dakikadır rakip futbolculara gol izni vermedi. Karşıyaka, resmi sosyal medya hesaplarında Erdoğan'ın performansını, "Kalenin fatihi Erdoğan" mesajıyla paylaştı. Kaf-Kaf'ta Doğukan'ın 20. doğum günü tesislerde kutlandı.
7 YIL SONRA İLK
KARŞIYAKA, profesyonel liglerde 7 yıl sonra ilk kez 4 maç art arda kalesini gole kapattı. Yeşil-kırmızılı ekip, son olarak 2011-12 sezonunda 1. Lig'de 5 maç üst üste gol yemedi. Kaf-Kaf o dönem Akhisarspor (2-0), Gaziantep BŞB (0-0), Adanaspor (1-0), Göztepe (1-0) ve Elazığspor (2-0) maçlarını gol yemeden geçti. O tarihten sonra bir daha gol yememe serisi yakalayamayan Karşıyaka'nın gençleri, bu hafta Ofspor karşısında da kalede gol görmedikleri takdirde 2011-12'deki 5 maçlık seriyi egale edecek.

(FOTOĞRAFLI)

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