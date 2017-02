Karşıyaka'da Ali Say krizi tatlıya bağlandı

SPOR Toto 2'nci Ligi Kırmızı Grup takımı Karşıyaka'da Başkan Mutlu Altuğ ile teknik direktör Turgut Uçar arasında Ali Say'ın kadro dışı bırakılmasının ardından yaşanan kriz, tatlıya bağlandı.

Turgut Uçar, kendisiyle tartışıp kadro dışı bırakılan oyuncusu için Başkan Altuğ'un, "Ali Say en güvendiğimiz oyunculardan birisi. Onu kadroda her zaman görmek istiyoruz" demecine alındı. Takım içi disiplini sağlamak adına verdiği kararın böyle yorumlanmasına tepki göstererek taraftarın gözünde açıklamanın yanlış anlaşılacağını düşünen Turgut Uçar, Hatayspor maçı öncesi Başkan Altuğ'la bir araya geldi, "İstemiyorsanız gideyim" mesajı verdi.

Başkan Mutlu Altuğ ise Uçar'a Ali Say açıklamasının yanlış yorumlandığını söyleyerek verdiği kararın arkasında olduklarını söyledi. Teknik adamın gönlünü alan Başkan Altuğ, yolları ayırma gibi bir düşüncelerinin olmadığını belirtti. Görüşmeden sonra kulübün internet sitesinden de şu açıklama yapıldı:

"Karşıyaka Spor Kulübü, bugüne dek disiplinin ön planda tutulduğu bir camia olmuştur. Buna dair önlemler ise her zaman alınmıştır ve alınmaya devam edecektir. Bununla birlikte, profesyonel futbol takımımıza yönelik olarak alınan tüm kararlar teknik ekibimizin raporu doğrultusunda yönetimimizin onayı ile alınmaktadır."

KARŞIYAKA'DA SESSİZ MAÇ

Spor Toto 2'nci Ligi Kırmızı Grup'ta geçen hafta son sıradaki Erciyesspor'u deplasmanda 6-0 yenen Karşıyaka, yarın cezası nedeniyle taraftarından yoksun çıkacağı maçta Hatayspor'u ağırlayacak. Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi Tolga Kadaz yönetecek.

Mustafa Aşan'ın iyileşip Arif'in cezasının bittiği yeşil kırmızılı takımda hafta içinde kadro dışı kalan Ali Say ve Onur dışında eksik bulunmuyor. Ligde Karşıyaka, haftaya 36 puanla 4'üncü sırada başladı. Hatayspor ise 33 puanla 6'ncı durumda bulunuyor.