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Karşıyaka'da Ali Say da kadro dışı

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Karşıyaka'da hafta başında sol bek Onur'un kadro dışı bırakılmasının ardından yarın Hatayspor'la oynanacak kritik maç öncesi takımın yıldızlarından Ali Say da kadro dışı kaldı. Dün...

Karşıyaka'da Ali Say da kadro dışı
SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Karşıyaka'da hafta başında sol bek Onur'un kadro dışı bırakılmasının ardından yarın Hatayspor'la oynanacak kritik maç öncesi takımın yıldızlarından Ali Say da kadro dışı kaldı.
Dün yapılan çift kalede Antrenör Murat Karakoç'a tepki gösteren genç sağ kanat oyuncusunun, kendisini sert bir dille uyaran Teknik Direktör Turgut Uçar'a karşılık vermesiyle başlayan tartışma idman bitiminde de devam etti. Uçar, takım içi disiplini sağlamak için Ali'nin kadro dışı bırakılmasını talep etti. Yönetimin arayı yumuşatma çabaları sonuc vermeyince, genç futbolcu kadro dışı bırakıldı.
Bu sezon 18 maçta 5 gol atarak yeşil kırmızılı ekibe önemli katkı sağlayan 24 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz kasım ayında yaşanan antrenman boykotları yüzünden 4 arkadaşıyla birlikte kadro dışı bırakılmış, 1 hafta sonra da affedilmişti. Eski futbolcularına olan borçları nedeniyle hem Futbol Federasyonu'ndan hem de FIFA'dan transfer yasağı alan ve borçlarını ödese dahi yaz döneminde transfer yapamayacak olan Karşıyaka'da son kadro dışı kararları, sosyal medyada taraftar arasında da tartışma yarattı. Mustafa Aşan'ın iyileştiği Karşıyaka'da Hatayspor maçı öncesi Onur ve Ali Say dışında eksik bulunmuyor.
ALTUĞ'DAN KALKAN 
Karşıyaka Başkanı Mutlu Altuğ, Teknik Direktör Turgut Uçar'la tartışıp süresiz kadro dışı kalan Ali Say'a sahip çıkarak takıma dönüş kapısını açık bıraktı. Uçar'la konuyu görüştüklerini söyleyen Altuğ, "Bize bu tasarrufu yapmak zorunda olduğunu söyleyen hocamızın kararına saygılıyız. Bu yıl takım içi disiplini sağlarken, bir yandan da denge kurmamız gereken bir sezondayız. Hocamız riski aldığına göre bunun farkındadır" dedi. 
"Ali Say, en güvendiğimiz oyunculardan birisi" diyen Başkan Altuğ, "Onu kadroda her zaman görmek istiyoruz. Önümüzdeki günlerde durumu hocamızla tekrar konuşuruz.
Bu gibi olayların bir daha yaşanmaması için yönetim olarak biz de çaba sarf ediyoruz" şeklinde konuştu. Karşıyaka'da, Hatayspor karşılaşmasında alınacak ters bir sonucun ardından Turgut Uçar'ın kulüpteki geleceğinin de tartışmaya açılabileceği öne sürüldü.

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