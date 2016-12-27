Karşıyaka'da aday çok

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Soner Tolungüç'ün şok bir kararla istifasının ardından teknik direktör arayışlarına başlayan Karşıyaka'nın gündemine birçok isim girdi.Yönetimin öncelikle Sportif Menajer Atilla Güneş'i takımın başına geçirmeyi değerlendirdiği, ancak geçen yıl Tolungüç'le birlikte göreve gelen eski takım kaptanlarından Güneş'in tecrübeli teknik adamın ayrılmasından sonra yerine takımı devralmaya sıcak bakmadığı öğrenildi.Yeşil kırmızılı yönetime teknik direktörlük için Tolga Doğantez, Turgut Uçar, Ufuk İskender, Erhan Özalp ve Ali Eren Beşerler'in isimleri önerildi. Altyapı Koordinatörü Murat Sır da ismi geçenler arasında bulunuyor. Yeni teknik direktörün haftasonuna kadar belirlenmesi planlanıyor.Karşıyaka'da yönetim ve futbolcular, görevini bırakan Soner Tolungüç'le veda yemeğinde bir araya geldi. Taraftarlar da çok sevdikleri Tolungüç'e sosyal medyada omuzlardaki fotoğraflarını paylaşarak veda etti.

FOZTOĞRAFLI