Karşıyaka'da 2'nci Altuğ dönemi

KARŞIYAKA Spor Kulübü'nün olağan mali ve olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa Başkan Mutlu Altuğ yeniden seçildi.Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki kongreye kulübün 3000'in üzerinde üyesinden 103'ü katıldı. Az katılım nedeniyle tüzük gereği kongrede yarın yapılması gereken seçim maddesi de bugüne alındı. Kongreye tek aday olarak giren Altuğ, 62 oyla yeniden başkan olurken yeni yönetim Süleyman Serdar Işıldar, Bora Pehlivanlar, Serhat Bayülken, Onur Keleş, Mustafa Celep, Serkan Ergüven, Hakan Çeliker, Mete Yazıcı, Mehmet Meçin, Sefa Şahin, Yener Yenice, İlker Özer, İzzet Özgümüş, Talat Dülge isimlerinden oluştu. Mehmet Ali Çelik, Kazım Türk, Cüneyt Başak, Seyfi Gürçay, Seyhan Akıncı, İbrahim Paloğlu, Durmuş Altınkaynak, İlter Köseoğlu, Ali Yüceışık ve Hakan Güngör ise ana yönetimde yedek üye olarak görev yapacak.Üyelere yönelik yaptığı konuşmada geçen yıl çok zor bir dönemde, soru işaretleriyle yönetimi devraldıklarını söyleyen Mutlu Altuğ, şöyle devam etti:“Küme düşeceğimiz düşünülüyordu. Futbolda play off'u son maçta kaçırdık. Basketbolda istediğimiz başarıyı elde edemedik. Voleybolda tamamen altyapıdan oluşturduğumuz takımımız play off oynadı. Sportif olarak başarısız olduğumuzu düşünmüyorum. Önümüzdeki 3 yıllık dönemde ilk yapmak istediğimiz şey profesyonelleşmek ve kurumsallaşmak. Sponsorumuz Yaşar Holding'le görüştük. Kısa vadeli borçlar için 31 Mayıs'a kadar olan 2.5 milyon TL'lik destek sözü aldık. Orta vadede hedeflerimiz borçları tasfiye etmek, uzun vadede ise profesyonelleşmek. Camidan istediğimiz daha fazla birlik olmak. Kulübün 50 milyon TL borcu kapatılmayacak rakam değil. Önümüzdeki yılın diriliş yılımız olmasını istiyoruz ve bunun da startını hemen kongreden sonra vermeyi hedefliyoruz."BORÇ 54 MİLYON 576 BİN TLKarşıyaka'nın olağanüstü genel kurulunda denetim kurulu, kulübün güncel borcunu 54 milyon 576 bin TL olarak açıkladı. Yeşil kırmızılıların sporculara 27 milyon 347 bin TL icra takipli borcu var. Mevcut futbol takımı ve teknik heyetin 3 milyon 638 bin TL, basketbol takımının 1 milyon 600 bin TL alacağı bulunuyor. Yöneticilerin 5 milyon 626 bin TL temlikli, 806 bin TL temliksiz alacağı mevcut. Personelin ise toplam 3 milyon 968 bin TL alacağı olduğu açıklandı.Denetim kurulu, tüzük gereği genel borcun yıllık yüzde 3'ten fazla aşıldığında yöneticilerin bundan bireysel olarak sorumlu olacağını hatırlattı. Geçen sezonki yönetimde asbaşkan olarak görev yapan Cafer Aralı, borç kalemlerinin açıklanmasını talep ederek, “Geçen yıl 42 milyon TL borçla devrettiğimiz kulüpte 55 milyon TL borç var. Tam rakamı rica ediyorum. Tüzükte borçlanma maddemiz olduğu unutulmasın" diyerek tabloya itiraz etti. Yönetim, tartışmaların ardından ibra edildi.DENETİM RAPORU TARTIŞMASIKarşıyaka'nın olağanüstü kongresinde geçen yıl uluslararası denetim firması tarafından yapılan bağımsız denetimin raporunun halen açıklanmaması da tepki çekti. Kongre üyeleri, geçen yıl görev yapan Fatih Diniz yönetimin ilk etapta ibra edilmemesini, yöneticilerin zan altında bırakılmasını hatırlatarak 7 aydır sonucu belli olan raporun paylaşılmamasını eleştirdi. Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Halil Zeki Osma, denetim raporunun Yaşar Holding ve Divan Kurulu Başkanı Cihan Büyükoral'da olduğunu söyledi. Divan Kurulu 2'nci Başkanı Ferruh Ergezen ise, divan yöneticisi olarak böyle bir raporun kendilerine sunulduğundan haberi olmadığını belirterek Osma'ya itiraz etti. Tartışmalar arasında söz alan Başkan Mutlu Altuğ, bağımsız denetim raporunu görmenin üyelerin hakkı olduğunu belirtti. Altuğ, yönetimlerin ibra edilmemesinin kulübe zarar verdiğini, yönetici bulmakta güçlük çekildiğini de dile getirdi. Kongrede yönetim, futboldaki transfer yasağının kaldırabilmesi için üyelerden ekstra borçlanma talebinde bulunmasına rağmen tüzük engeli nedeniyle bu istek oylanamadı.

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