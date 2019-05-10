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Karşıyaka'da 19 Mayıs'ta streetball heyecanı 

İZMİR, () Karşıyaka, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında basketbol şölenine ev sahipliği yapacak. Karşıyaka Belediyesi ile Pınar Karşıyaka işbirliğiyle Bostanlı Rekreasyon Alanı'nda 18-19 Mayıs'ta...

Karşıyaka'da 19 Mayıs'ta streetball heyecanı 

İZMİR, ()

Karşıyaka, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında basketbol şölenine ev sahipliği yapacak. Karşıyaka Belediyesi ile Pınar Karşıyaka işbirliğiyle Bostanlı Rekreasyon Alanı'nda 18-19 Mayıs'ta gerçekleştirilecek sokak basketbolu turnuvasına 15 Mayıs'a kadar başvuru yapılabilecek. 
Üçer kişilik takımlarla oynanması nedeniyle "3x3 Streetball" adıyla anılan turnuva, ilk yılında Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) takvimine girmeyi başardı. Organizasyonda 32 takım mücadele edecek. 
Kayıtlar, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda yaptırılabilecek. 18 Mayıs'ta başlayacak organizasyon, 19 Mayıs Pazar saat 19.45'teki ödül töreni ve konserle son bulacak. FIBA takvimine giren sokak basketbolu turnuvasına ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Önümüzdeki yıl daha çok takımın katılmasıyla organizasyonu büyütmeyi hedefliyoruz. Ayrıca rekreasyon alanı dışındaki sahalarda da maçlar oynatarak alanı genişletmek de planlarımız arasında" diye konuştu.

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